Η Amazon βάζει στοπ στους «πειρατές» παράνομου streaming μέσω του Fire TV Stick

Η Amazon δηλώνει ότι θα αποκλείσει τις εφαρμογές που επιτρέπουν στους χρήστες να μεταδίδουν παράνομα περιεχόμενο στο Fire TV Stick. Η απαγόρευση θα ισχύει για νέες και παλιές συσκευές και έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή στη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ η παγκόσμια εφαρμογή της αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, ανέφερε την Πέμπτη το The Athletic.

Το Fire TV Stick, καθώς και παρόμοιες συσκευές streaming που κατασκευάζονται από άλλες εταιρείες, συνδέονται από καιρό με πειρατικό περιεχόμενο, ειδικά στον τομέα του αθλητισμού. Μη εξουσιοδοτημένες εφαρμογές τρίτων μπορούν να «φορτωθούν» σε συσκευές και να προσφέρουν στους χρήστες πρόσβαση σε παράνομες πλατφόρμες streaming σε χαμηλότερες τιμές από τους νόμιμους παρόχους αθλητικών περιεχομένων.

Ωστόσο, η απαγόρευση των πειρατικών εφαρμογών σε επίπεδο συσκευής θα καταστήσει άχρηστες τις προσπάθειες παραβίασης των περιορισμών ανά περιοχή με τη χρήση VPN, σύμφωνα με το Tech Radar.

Η κίνηση για την απαγόρευση των εφαρμογών που έχουν ταυτιστεί με την πειρατεία έλαβε χώρα λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του Fire TV Stick 4K Select από την Amazon, το οποίο λειτουργεί με Linux αντί για το εύκολα τροποποιήσιμο λογισμικό Android που χρησιμοποιούταν σε προηγούμενα υλικά streaming για τηλεοράσεις. Η τελευταία συσκευή streaming, όπως δήλωσε η εταιρεία στο The Athletic, περιλαμβάνει ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και περιορίζει τις λήψεις εφαρμογών μόνο σε εφαρμογές από το Amazon app store.

Περίπου το 9% των ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει παρακολουθήσει παράνομα αθλητικά γεγονότα μέσω streaming το 2025, σύμφωνα με μια έρευνα έξι μηνών που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 4,7 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή περίπου 200.000 άτομα περισσότερα από την έρευνα που διεξήχθη πριν από δύο χρόνια, από την YouGov Sport και ανατέθηκε από το The Athletic.

Τα Fire Sticks, ο γενικός όρος που περιλαμβάνει τα streaming sticks της Amazon, είναι ο δεύτερος πιο συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο οι ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο καταναλώνουν πειρατικές αθλητικές μεταδόσεις, σύμφωνα με την έρευνα της YouGov.

Οι μη εξουσιοδοτημένοι ιστότοποι κατέλαβαν την πρώτη θέση, με το 42% των ερωτηθέντων να τους αναφέρουν ως τον πιο συνηθισμένο τρόπο για να παρακολουθήσουν παράνομα αθλητικά γεγονότα, σε σύγκριση με το 31% των ερωτηθέντων που κατέταξαν τις συσκευές plug-in.