Διαψεύδει τον Τσίπρα και ο Κ. Ήσυχος: Ουδέποτε έγινε τέτοια συνάντηση με τον Μεντβέντεφ

Μετά τη διάψευση από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και ο ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Κώστας Ήσυχος διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα περιγράφει στο βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας περί φημολογούμενης συνάντησης με τον Μεντβέντεφ.

Ο ίδιος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 είπε: «Ουδέποτε βρέθηκα σε ένα τέτοιο ταξίδι, εκείνη την περίοδο ήμουν με τον Αποστολάκη στη Βραζιλία».

Ο ίδιος στηλίτευσε τις συναντήσεις Αλέξη Τσίπρα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ για τον οποίο μάλιστα είπε ότι μοιράζονται τις ίδιες αξίες.

«Το βλέπει περισσότερο ως επάγγελμα παρά ως κοινωνικό λειτούργημα», είπε σχετικά με την λεγόμενη «επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή.