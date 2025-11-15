Νίκος Πατσέας υποψήφιος πρόεδρος ΔΕΕΠ ΝΔ Α' Θεσσαλονίκης

Η ανανέωση των τοπικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας και η ανάδειξη νέων προσώπων που θα φέρουν ενέργεια, πάθος και νέες ιδέες, χωρίς όμως να χαθεί η πολύτιμη εμπειρία των ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην παράταξη και έχουν προσφέρει σε αυτήν, είναι το στοίχημα που θέλει να κερδίσει ο Νίκος Πατσέας την επομένη των εσωκομματικών εκλογών, στις 23 Νοεμβρίου, στη ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας.Ο νέος πρόεδρος -ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα από 23/11 καθώς είναι ο μόνος υποψήφιος- δηλώνει στα Μακεδονικά Νέα πολύ ικανοποιημένος από τη συμμετοχή των κομματικών στελεχών στη εσωκομματική διαδικασία όπως και από τη διαδικασία εγγραφών και επανεγγραφών που αποδεικνύουν, όπως λέει, ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι ένα από τα μεγαλύτερα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και οι οργανώσεις της Θεσσαλονίκης, το πιο δυναμικό κομμάτι της».

