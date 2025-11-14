Π. Λαφαζάνης: Δεν συνάντησα ποτέ τον Μεντβέντεφ, αυτά είναι χονδροειδή ψέματα - Αλλά πρώτη φορά λέει ψέματα ο Τσίπρας;

«Χονδροειδή ψέματα» χαρακτηρίζει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης τις δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Βαξεβάνης, σχετικά με τα όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του για τον ίδιο και την υποτιθέμενη συνάντηση που είχε επί ΣΥΡΙΖΑ με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ στη Μόσχα.

Στις δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Βαξεβάνης σχετικά με τα όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του για τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και μια υποτιθέμενη συνάντηση που είχε επί πρωθυπουργίας ΣΥΡΙΖΑ με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ στη Μόσχα, τοποθετήθηκε ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος, Παναγιώτης Λαφαζάνης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7.

Στο απόσπασμα των δηλώσεων Βαξεβάνη που έπαιξε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7, ο εκδότης ακούγεται να λέει: «Για το απόσπασμα του βιβλίου του Τσίπρα, αναφερόμενος στο πώς η κυβερνητική ομάδα ανταποκρίθηκε στην πρώτη κυβέρνηση, τους περιγράφει σαν κάτι τύπους γραφικούς, που άλλα ήθελαν, άλλα λέγανε, άλλα είχαν κατανοήσει. Περιγράφεται μια συνάντηση στη Μόσχα με τον Μεντβέντεφ, τον τότε πρόεδρο της Ρωσίας, όπου τρία στελέχη του υπουργείου παρακαλώ, η Νάντια Βαλαβάνη, ο Κώστας Ήσυχος κι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης περιγράφονται από τον Αλέξη Τσίπρα ως γραφικές καρικατούρες, που αποκαλούν τον Μεντβέντεφ σύντροφο σαν να είναι στην πρώην Σοβιετική Ένωση και τους κοιτάει ο Μεντβέντεφ και γελάει γιατί τους θεωρεί καρικατούρες ή όπως αλλιώς τους χαρακτηρίζει».

Στη συνέχεια, μιλώντας στον σταθμό, ο κ. Λαφαζάνης δήλωσε ότι «βεβαίως λέει ψέματα, Αν είναι, βέβαια, αλήθεια ότι τα γράφει αυτά. Αυτά είναι χονδροειδή ψέματα. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με τον Μεντβέντεφ πόσο μάλλον με τον Κώστα και τη Νάντια Βαλαβάνη. Δεν είχε νόημα να κάνουμε συνάντηση με τον Μεντβέντεφ, αυτά είναι αστεία πράγματα».

«Τι να σας πω, πρώτη φορά λέει ψέματα ο Αλέξης Τσίπρας;», σημείωσε ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και συνέχισε: Βεβαίως δεν έχω συναντηθεί ποτέ με τον Μεντβέντεφ και δεν ξέρω σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται. Μάλλον μιλάει για όταν πήγαμε στη Μόσχα για την υπογραφή για τον αγωγό. Είχαμε πάει μεγάλη κυβερνητική αντιπροσωπεία τότε εκεί. Για πιο κρίσιμα και σοβαρά θέματα είπε πολλά ψέματα, για αυτό θα έλεγε αλήθεια; Αν τα λέει αυτά, είναι χαρακτηριστικά για τον χαρακτήρα του βιβλίου. Και πού ξέρει αυτός ποια ήταν τα συναισθήματα του Μεντβέντεφ, αν συναντηθήκαμε; Αυτά είναι αστεία πράγματα».

Ακόμη, στη συνέχεια ίδιος βέβαια εξέφρασε επιφύλαξή ότι γράφονται αυτά στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αφού πρόκειται για διαρροές τρίτων, και συγκεκριμένα του Κώστα Βαξεβάνη.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι προσπαθεί να κάνει με αυτό το βιβλίο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «θα είναι σοβαρό με ανάλυση της πορείας του; Είναι βιβλίο που λέει ιστορίες για αγρίους; Αυτά είναι όλα υποθέσεις. Από τον Αλέξη Τσίπρα τα περιμένω όλα πλέον. Βρίσκεται σε δεινή θέση. Θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την πρωθυπουργία του, να δικαιολογήσει τις κωλοτούμπες που έχει κάνει».

«Έβλαψε σοβαρά τη χώρα και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιβάρυνση όλων μας», τόνισε.

Τέλος, ο κ. Λαφαζάνης επιφυλάχθηκε να απαντήσει αν αναφέρονται, όντως, όλα τα παραπάνω στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. «Θα απαντήσω σε ό,τι γράφει και αφορούν εμένα και τη χώρα. Θα απαντήσω, δεν υπάρχει περίπτωση αν γράφονται αυτά και όπως γράφονται», κατέληξε.