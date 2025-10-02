Μετά τη συνεργασία της με την Google στον τομέα του «agentic commerce» αυτόν τον μήνα, ο «κολοσσός» των πληρωμών PayPal ανακοίνωσε την Τρίτη ότι προσθέτει νέες δυνατότητες στην επέκταση του προγράμματος περιήγησης PayPal Honey.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, οι δυνατότητες αυτές θα παρέχουν στους χρήστες chatbot με Τεχνητή Νοημοσύνη, οι οποίοι ερευνούν προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν, προτάσεις προϊόντων του Honey, τιμές και πρόσβαση σε προσφορές.

Όταν οι χρήστες απευθύνουν στο προτιμώμενο AI chatbot τους μια ερώτηση που σχετίζεται με αγορές, η επέκταση PayPal Honey θα εμφανίζει συνδέσμους προς τα προϊόντα που συνιστά το AI chatbot, μαζί με τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, τις επιλογές εμπόρων και τις προσφορές, αναφέρει η PayPal.

Το σύστημα μπορεί επίσης να εντοπίζει πότε οι ίδιες οι προτάσεις του AI παραλείπουν μεγάλους εμπόρους και να αναδεικνύει αυτές τις επιπλέον επιλογές στον καταναλωτή.

Οι δυνατότητες έχουν σχεδιαστεί ώστε να βοηθούν τους καταναλωτές να συγκρίνουν καλύτερα τις τιμές και να ενισχύουν τις πωλήσεις των εμπόρων μέσω της προσθήκης εξατομικευμένων προσφορών, σημειώνει η PayPal.

Οι ενσωματώσεις στο πλαίσιο του agentic shopping έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ουδέτερες ως προς το ποιο AI χρησιμοποιείται, ανέφερε η PayPal στο TechCrunch, αλλά αρχικά θα λειτουργούν με το ChatGPT της OpenAI, με περισσότερα να ακολουθούν.

Η εταιρεία λέει ότι οι νέες δυνατότητες αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης ανάπτυξης πρωτοβουλιών γύρω από το agentic commerce, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συνεργασία με την Google, μια προσφορά agentic commerce, έναν απομακρυσμένο διακομιστή MCP, το Agent Toolkit, καθώς και άλλες μικρότερες συμφωνίες — όπως μια προσφορά για δωρεάν χρήση της premium υπηρεσίας της Perplexity για έναν χρόνο και δωρεάν πρόσβαση στο νέο της πρόγραμμα περιήγησης, Comet.

Φυσικά, οι πάροχοι AI θα αποτελέσουν ανταγωνιστές για προϊόντα όπως το Honey, καθώς κινούνται προς την κατεύθυνση των προτάσεων προϊόντων και της απευθείας σύνδεσης των χρηστών με εμπόρους. Για παράδειγμα, μόλις χθες η OpenAI ανακοίνωσε σχέδιο να ανταγωνιστεί την Amazon και την Google με το δικό της σύστημα agentic shopping, το οποίο περιλαμβάνει μια λειτουργία «Άμεσου Ταμείου» (Instant Checkout).