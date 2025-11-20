H Meta στο «στόχαστρο» της Ισπανίας - Δικαστική απόφαση για να πληρώσει σχεδόν 500 εκατ. ευρώ

Το Εμπορικό Δικαστήριο της Μαδρίτης διέταξε την Πέμπτη τον αμερικανικό τεχνολογικό «κολοσσό» της Meta να πληρώσει 479 εκατ. ευρώ σε ισπανικά ψηφιακά μέσα ενημέρωσης για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και παραβίαση του κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η απόφαση ορίζει ότι η η αποζημίωση, η οποία θα καταβληθεί σε 87 εκδότες ψηφιακού Τύπου και πρακτορεία ειδήσεων, συνδέεται με τη χρήση προσωπικών δεδομένων από τη Meta για συμπεριφορική διαφήμιση στο Facebook και το Instagram.

Ανέφερε ότι ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας είχε αποκτήσει «σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» στην ισπανική αγορά διαδικτυακής διαφήμισης, επεξεργάζοντας παράνομα τα δεδομένα των χρηστών.

Στο επίκεντρο (και) της ΕΕ

Το δικαστήριο δήλωσε ότι η Meta είχε παραβιάσει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ, παραβιάζοντας έτσι και τον ισπανικό νόμο περί ανταγωνισμού.

Η καταγγελία που υπέβαλαν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης επικεντρώθηκε στην αλλαγή της νομικής βάσης της Meta για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όταν τέθηκε σε ισχύ ο GDPR τον Μάιο του 2018.

Η Meta μεταπήδησε από τη συγκατάθεση των χρηστών στην «αναγκαιότητα για την εκτέλεση μιας σύμβασης» για να δικαιολογήσει τη συμπεριφορική διαφήμιση. Οι ρυθμιστικές αρχές έκριναν αργότερα ότι η αιτιολογία αυτή ήταν ανεπαρκής.

Τον Αύγουστο του 2023, η Meta επανήλθε στη συγκατάθεση ως νομική βάση. Ο δικαστής εκτίμησε ότι σε αυτά τα πέντε χρόνια, η Meta κέρδισε τουλάχιστον 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ από διαφημίσεις και θεώρησε το σύνολο του ποσού ως αποκτηθέν κατά παράβαση του GDPR.

Μια παρόμοια αγωγή βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση στη Γαλλία.

Η απόφαση, η οποία υπόκειται σε έφεση, είναι η τελευταία σε μια σειρά προστίμων που έχει επιβληθεί στη Meta στην Ευρώπη.

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο στη Meta ύψους σχεδόν 800 εκατομμυρίων ευρώ για τη σύνδεση της υπηρεσίας διαδικτυακών αγγελιών Facebook Marketplace με το κοινωνικό δίκτυο Facebook και για την επιβολή αθέμιτων εμπορικών όρων σε άλλους παρόχους υπηρεσιών διαδικτυακών αγγελιών.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας έχει επίσης στοχεύσει τις φερόμενες παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής από τη Meta, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεζ να δηλώνει την Τετάρτη ότι μια επιτροπή της κάτω βουλής θα ερευνήσει τη Meta για φερόμενη χρήση ενός κρυφού μηχανισμού παρακολούθησης της δραστηριότητας στο διαδίκτυο των χρηστών συσκευών Android. Η Meta δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τις ισπανικές αρχές για το θέμα