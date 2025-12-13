Η Google λανσάρει μια beta έκδοση που επιτρέπει στους χρήστες να ακούν μεταφράσεις σε πραγματικό χρόνο απευθείας στα ακουστικά τους, ανακοίνωσε η εταιρεία την Παρασκευή.

Παράλληλα, ο τεχνολογικός «κολοσσός» ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες του Gemini στο Google Translate και επεκτείνει τα εργαλεία εκμάθησης γλωσσών στην εφαρμογή Μετάφραση.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, η νέα εμπειρία μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο μέσω ακουστικών διατηρεί τον τόνο, την έμφαση και τον ρυθμό της ομιλίας κάθε συνομιλητή, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της συζήτησης και την αναγνώριση του ποιος μιλάει κάθε φορά, σύμφωνα με την Google.

Ουσιαστικά, η νέα δυνατότητα μετατρέπει οποιοδήποτε ζευγάρι ακουστικών σε συσκευή μονόδρομης μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο.

«Είτε προσπαθείτε να συνομιλήσετε σε μια διαφορετική γλώσσα, είτε να παρακολουθήσετε μια ομιλία ή διάλεξη στο εξωτερικό, είτε να δείτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία σε άλλη γλώσσα, μπορείτε πλέον να φορέσετε τα ακουστικά σας, να ανοίξετε την εφαρμογή Translate, να πατήσετε “Live translate” και να ακούσετε τη μετάφραση σε πραγματικό χρόνο στη γλώσσα που προτιμάτε», δήλωσε η Rose Yao, αντιπρόεδρος Διαχείρισης Προϊόντων της Google (Search Verticals), σε ανάρτηση στο εταιρικό blog.

Η beta έκδοση διατίθεται ήδη στην εφαρμογή Translate για Android στις ΗΠΑ, το Μεξικό και την Ινδία. Η λειτουργία είναι συμβατή με οποιοδήποτε ζευγάρι ακουστικών και υποστηρίζει περισσότερες από 70 γλώσσες.

Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει τη δυνατότητα και στο iOS, καθώς και σε περισσότερες χώρες, το 2026.

Όσον αφορά τις προηγμένες δυνατότητες του Gemini που έρχονται στο Translate, η Google αναφέρει ότι θα επιτρέπουν πιο «έξυπνες», φυσικές και ακριβείς μεταφράσεις κειμένου. Θα βελτιώνουν επίσης τη μετάφραση φράσεων με πιο σύνθετες ή αποχρώσες σημασίες, όπως η αργκό, οι ιδιωματισμοί ή οι τοπικές εκφράσεις.

Για παράδειγμα, αν επιχειρήσετε να μεταφράσετε έναν αγγλικό ιδιωματισμό όπως το «stealing my thunder», θα λαμβάνετε πλέον μια πιο ακριβή απόδοση, αντί για κατά λέξη μετάφραση, καθώς το Gemini θα αναλύει το συμφραζόμενο ώστε να αποδίδει το πραγματικό νόημα της έκφρασης.