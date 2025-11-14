Google: Ερευνάται για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων σχετικά με την πολιτική της για τα spam

Η Google δέχτηκε την Πέμπτη έρευνα της ΕΕ για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων σχετικά με την πολιτική της για τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), μετά από καταγγελίες ιδιοκτητών ΜΜΕ που ισχυρίζονται ότι έχει βλάψει τα έσοδά τους.

Ο τεχνολογικός «κολοσσός» άρχισε να λαμβάνει αυστηρά μέτρα κατά των εταιρειών που εκμεταλλεύονται τον αλγόριθμο αναζήτησής της για να ανεβάσουν την κατάταξη άλλων σάιτ.

Η πολιτική της σχετικά με την κατάχρηση της φήμης της ιστοσελίδας στοχεύει στην πρακτική της δημοσίευσης σελίδων τρίτων σε ένα σάιτ, με σκοπό την κατάχρηση των κατατάξεων αναζήτησης, εκμεταλλευόμενη τα σήματα κατάταξης της ιστοσελίδας που φιλοξενεί, κάτι που συνήθως αναφέρεται ως «παρασιτικό SEO».

Η Κομισιόν δήλωσε ότι αποδείχθηκε ότι η Google υποβαθμίζει τα ΜΜΕ και τα σάιτ και το περιεχόμενο άλλων ιδιοκτητών ΜΜΕ στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google, όταν αυτές οι ιστοσελίδες περιλαμβάνουν περιεχόμενο από εμπορικούς συνεργάτες.

Ανέφερε ότι η πολιτική της Google φαίνεται να επηρεάζει άμεσα έναν κοινό και νόμιμο τρόπο με τον οποίο οι εκδότες αποκομίζουν έσοδα από τις ιστοσελίδες και το περιεχόμενό τους.

«Ανησυχούμε ότι οι πολιτικές της Google δεν επιτρέπουν στους εκδότες ειδήσεων να αντιμετωπίζονται με δίκαιο, λογικό και αμερόληπτο τρόπο στα αποτελέσματα αναζήτησης», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής της αντιμονοπωλιακής αρχής της ΕΕ, Teresa Ribera.

«Θα διερευνήσουμε το θέμα για να διασφαλίσουμε ότι οι ιδιοκτήτες ΜΜΕ δεν χάνουν σημαντικά έσοδα σε μια δύσκολη περίοδο για τον κλάδο και ότι η Google συμμορφώνεται με τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές (DMA)», πρόσθεσε.

Η Google αντέδρασε στην απόφαση της ΕΕ για την επιβολή του ανταγωνισμού, λέγοντας ότι η κίνηση της ΕΕ κινδυνεύει να υποβαθμίσει την ποιότητα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

«Η έρευνα που ανακοινώθηκε σήμερα σχετικά με τις προσπάθειές μας κατά του spam είναι λανθασμένη και κινδυνεύει να βλάψει εκατομμύρια Ευρωπαίους χρήστες», έγραψε ο Pandu Nayak, επικεφαλής επιστήμονας της Google Search, σε μια ανάρτηση στο blog.

«Και η έρευνα είναι αβάσιμη: ένα γερμανικό δικαστήριο έχει ήδη απορρίψει παρόμοια αγωγή, κρίνοντας ότι η πολιτική μας κατά του spam είναι έγκυρη, λογική και εφαρμόζεται με συνέπεια», ανέφερε.

Τόνισε δε ότι η πολιτική της Google κατά του spam συμβάλλει στην εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού, αποτρέποντας τις ιστοσελίδες από το να χρησιμοποιούν παραπλανητικές τακτικές για να ξεπεράσουν σε κατάταξη ιστοσελίδες που ανταγωνίζονται με βάση τα πλεονεκτήματα του δικού τους περιεχομένου.

Η γερμανική εταιρεία μέσων ενημέρωσης ActMeraki υπέβαλε τον Απρίλιο καταγγελία στην Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της Google κατά του spam τιμωρεί τα σάιτ.