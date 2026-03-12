Google: Ανακοίνωσε ριζικές αλλαγές στο Google Play

Σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο του cross-platform gaming, η Google ανακοίνωσε από το βήμα του GDC 2026 μια σειρά από ριζικές αλλαγές στο Google Play.

Η στρατηγική του τεχνολογικού «κολοσσού» είναι σαφής και αφορά την ενοποίηση της εμπειρίας μεταξύ κινητών συσκευών και Windows PC, με επίκεντρο τους premium τίτλους και την κοινότητα.

«Buy Once, Play Anywhere»: Τέλος στο διπλό κόστος

Η σημαντικότερη ίσως είδηση για το πορτοφόλι των παικτών είναι η εισαγωγή του μοντέλου «Buy once, play anywhere». Πλέον, με μία μόνο αγορά, οι χρήστες θα αποκτούν πρόσβαση τόσο στην mobile όσο και στην PC έκδοση ενός παιχνιδιού.

Η αρχή γίνεται με δημοφιλείς σειρές όπως το Reigns, το OTTTD και το Dungeon Clawler, ενώ η λίστα αναμένεται να επεκταθεί άμεσα.

Η Google αναγνωρίζει το ρίσκο της αγοράς premium παιχνιδιών και λανσάρει τα Game Trials, όπου οι παίκτες θα μπορούν πλέον να δοκιμάζουν επιλεγμένους τίτλους πριν την αγορά, με τη δυνατότητα να μεταφέρουν όλη την πρόοδό τους στο πλήρες παιχνίδι αν αποφασίσουν να το αποκτήσουν.

Παράλληλα, ο κατάλογος του Google Play Games εμπλουτίζεται με κορυφαία indie hits που μέχρι πρότινος συναντούσαμε κυρίως σε κονσόλες και PC, όπως το Moonlight Peaks, το Potion Craft, το Low-Budget Repairs και το 9 Kings

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει για τα καλά στο gameplay με το Play Games Sidekick, το οποίο είναι ένα in-game overlay που τροφοδοτείται από το Gemini Live, προσφέροντας βοήθεια σε πραγματικό χρόνο, tips για δύσκολα σημεία και πληροφορίες για το meta του παιχνιδιού, χωρίς ο παίκτης να χρειάζεται να βγει από την εφαρμογή.

Θέλοντας να χτυπήσει πλατφόρμες όπως το Reddit και το Discord, η Google προσθέτει τα Community Posts καθώς μέσα στην καρτέλα κάθε παιχνιδιού, οι παίκτες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν, να λύνουν απορίες και να μοιράζονται στρατηγικές. Η λειτουργία ξεκινά στα αγγλικά για επιλεγμένους τίτλους και θα επεκταθεί σύντομα.