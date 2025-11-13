Γερμανικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το ChatGPT της OpenAI παραβίασε τη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς εκπαίδευσε τα γλωσσικά του μοντέλα χρησιμοποιώντας μουσικά έργα που προστατεύονται από δικαιώματα χωρίς άδεια, όπως μετέδωσαν μεταξύ άλλων οι The Guardian και άλλα διεθνή μέσα.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, η απόφαση προέκυψε έπειτα από αγωγή που κατέθεσε τον περασμένο Νοέμβριο η GEMA, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων μουσικών δημιουργών στη Γερμανία.

Το δικαστήριο διέταξε την OpenAI να καταβάλει μη αποκαλυφθέν ποσό αποζημίωσης προς τη GEMA. Η εταιρεία, από την πλευρά της, δήλωσε ότι διαφωνεί με την απόφαση και ότι «εξετάζει τα επόμενα βήματά της».

Η GEMA χαρακτήρισε την απόφαση «την πρώτη εμβληματική δικαστική απόφαση για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη».

«Σήμερα θέσαμε ένα προηγούμενο που προστατεύει και ξεκαθαρίζει τα δικαιώματα των δημιουργών: ακόμη και οι πάροχοι εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, οφείλουν να τηρούν τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της GEMA, Τόμπιας Χολτσμίλερ, σύμφωνα με τον Guardian.

«Σήμερα υπερασπιστήκαμε με επιτυχία τα μέσα βιοπορισμού των μουσικών δημιουργών», πρόσθεσε.

Η OpenAI αντιμετωπίζει και άλλες αγωγές από καλλιτέχνες και μέσα ενημέρωσης για το ίδιο ζήτημα.