Facebook Dating: Αποκτά «βοηθό» Τεχνητής Νοημοσύνης

Το νέο chatbot του Facebook Dating έχει σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες να βρουν ταίρια που είναι πιο κοντά σε αυτό που αναζητούν.

Για παράδειγμα, η Meta μπορεί να προτείνει στους χρήστες να της ζητήσουν να βρει «ένα κορίτσι από το Μπρούκλιν στον τομέα της τεχνολογίας» ή ένας χρήστης θα μπορούσε να ζητήσει από την Τεχνητή Νοημοσύνη να βοηθήσει στη βελτίωση του προφίλ του.

Η Meta λέει επίσης ότι «βοηθά τους ανθρώπους να αποφύγουν την κόπωση από το swipe» με μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Meet Cute, η οποία δίνει στους χρήστες ένα εβδομαδιαίο «ταίριασμα έκπληξη» που επιλέγεται με βάση τον αλγόριθμό της.

Η εταιρεία λέει ότι τα ταίρια στο Facebook Dating μεταξύ ενηλίκων ηλικίας 18 έως 29 ετών έχουν αυξηθεί κατά 10% σε ετήσια βάση, με εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα να δημιουργούν προφίλ Facebook Dating κάθε μήνα. Αυτό είναι μικρό σε σύγκριση με ανταγωνιστές όπως το Tinder, το οποίο έχει περίπου 50 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες καθημερινά, και τα 10 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες καθημερινά του Hinge.

Οι λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν ήδη γίνει ο κανόνας στις mainstream εφαρμογές γνωριμιών. Ακόμα και οι νεότερες εφαρμογές γνωριμιών όπως το Sitch έχουν προσπαθήσει να διαφοροποιηθούν με τις λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης τους.

Η Match Group — ιδιοκτήτρια των Tinder, Hinge, OKCupid και άλλων — σύναψε πέρυσι μια συνεργασία με την OpenAI, η οποία αποτελεί μέρος της επένδυσης άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων του «κολοσσού» των γνωριμιών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ειδικά δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών της Match Group, η οποία έχει χάσει περίπου το 68% της τιμής της μετοχής της τα τελευταία πέντε χρόνια.

Μέχρι στιγμής, αυτή η επένδυση έχει δημιουργήσει λειτουργίες όπως ένα εργαλείο επιλογής φωτογραφιών με Τεχνητή Νοημοσύνη στο Tinder, το οποίο σαρώνει το ρολό της κάμεράς σας για να βοηθήσει στην επιλογή εικόνων προφίλ, καθώς και αντιστοίχιση με AI. Η Hinge διαθέτει μια λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να βελτιώνουν τις απαντήσεις τους στις προτροπές προφίλ με Tεχνητή Nοημοσύνη.