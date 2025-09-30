Έρευνα υποστηρίζει πως το X είναι η κορυφαία πλατφόρμα για αντισημιτικές αναρτήσεις

Το X (πρώην Twitter) του Ίλον Μασκ είναι η κορυφαία πλατφόρμα για αντισημιτικές αναρτήσεις, ανέφερε την Τρίτη το CNN μεταδίδοντας έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο για την Καταπολέμηση του Ψηφιακού Μίσους (CCDH) και το Εβραϊκό Συμβούλιο για Δημόσιες Υποθέσεις.

Τα ευρήματα υποστηρίζουν πως όχι μόνο ο αντισημιτισμός είναι διαδεδομένος στην πλατφόρμα, αλλά και το ότι μόλις το 1% των πιο δημοφιλών αντισημιτικών αναρτήσεων είχε σήμανση fact-check.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως λογαριασμοί με πολλούς ακόλουθους που δημοσιεύουν αντισημιτικό περιεχόμενο, τους οποίους η μελέτη αποκαλεί αντισημιτικούς influencers, κερδίζουν επίσης έδαφος στο X και φτάνουν σε εκατομμύρια.

Μερικοί από τους πιο δημοφιλείς αντισημιτικούς influencers που εντοπίστηκαν από τη μελέτη πλήρωσαν για σήματα επαλήθευσης στο X και έχουν το δικαίωμα να πωλούν συνδρομές στους λογαριασμούς τους στο X, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να κερδίζουν από το μίσος.

Η έρευνα εντόπισε πάνω από 679.000 αναρτήσεις που περιείχαν αντισημιτικά σχόλια μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2024 και της 31ης Ιανουαρίου 2025.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 59% αυτών των αναρτήσεων υποστήριζε θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τους Εβραίους, όπως ότι οι Εβραίοι ελέγχουν τις κυβερνήσεις, ότι οι Εβραίοι είναι σατανικής φύσης ή ότι το Ολοκαύτωμα δεν συνέβη ποτέ ή παραποιήσεις του τι συνέβη κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Το υπόλοιπο 41% των αναρτήσεων περιείχε αντισημιτικές προσβολές, όπως την αποανθρωποποίηση των Εβραίων ή επιθέσεις στον χαρακτήρα τους.

Ακόμα, διαπίστωσε ότι οι περιορισμοί περιεχομένου του X δεν έχουν μεγάλη επίδραση στο αντισημιτικό περιεχόμενο. Οι περισσότερες από 679.000 αντισημιτικές αναρτήσεις που εντοπίστηκαν προβλήθηκαν συνολικά 193 εκατομμύρια φορές.