Επιστρέφουν τα ιδιωτικά μηνύματα στο YouTube: Νέα δοκιμή σε Ιρλανδία και Πολωνία

Μετά την κατάργηση της λειτουργίας ιδιωτικών μηνυμάτων το 2019, το YouTube επαναφέρει τώρα τη δυνατότητα αυτή για μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών.

Σύμφωνα με το TechCrunch, όσοι έχουν πρόσβαση στη δοκιμή μπορούν να μοιράζονται απευθείας βίντεο μέσω της εφαρμογής για κινητά, συμπεριλαμβανομένων long-form βίντεο, Shorts, ακόμη και livestreams.

Οι χρήστες μπορούν να πατήσουν το κουμπί Share για να ανοίξει μια συνομιλία πλήρους οθόνης μέσα στην εφαρμογή, επιτρέποντάς τους να ξεκινήσουν μια ιδιωτική συνομιλία μια ομαδική συζήτηση. Οι φίλοι μπορούν να απαντήσουν με δικό τους βίντεο, να γράψουν ένα μήνυμα κειμένου ή να χρησιμοποιήσουν emoji.

Η δοκιμή είναι πλέον διαθέσιμη για χρήστες άνω των 18 ετών στην Ιρλανδία και την Πολωνία, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η είδηση θεωρείται σημαντική για πολλούς, καθώς σήμερα ο μόνος τρόπος να μοιραστεί κάποιος βίντεο του YouTube είναι μέσω SMS, email, WhatsApp, iMessage, Instagram DMs ή άλλων πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων. Η εταιρεία σημείωσε ότι η ενσωματωμένη ανταλλαγή μηνυμάτων ήταν «ένα από τα πιο συχνά αιτήματα των χρηστών».

Όταν η λειτουργία μηνυμάτων αποσύρθηκε, η αιτιολόγηση δεν είχε εξηγηθεί πλήρως. Εικάστηκε ότι η χρήση της είχε μειωθεί σημαντικά — μια κοινή κατάληξη για πολλές λειτουργίες που καταργούνται.

Μια άλλη πιθανότητα ήταν ότι η λειτουργία χρησιμοποιούνταν συχνά από νεότερους χρήστες, κάτι που μπορεί να ήταν προβληματικό για μια πλατφόρμα που βρίσκεται συχνά στο μικροσκόπιο για ακατάλληλο περιεχόμενο και για ζητήματα που αφορούν εκμετάλλευση και κακοποίηση ανηλίκων.

Αυτή η ανησυχία σχετικά με τους ανήλικους ίσως εξηγεί γιατί το YouTube επέλεξε τώρα να περιορίσει τη δοκιμή σε ενήλικες χρήστες, και ενδέχεται να επηρεάσει την απόφαση για αντίστοιχους περιορισμούς, εάν η λειτουργία κυκλοφορήσει ευρύτερα στο μέλλον.

Το YouTube εφαρμόζει επίσης τα συνήθη μέτρα ασφαλείας, όπως την απαίτηση οι χρήστες να στέλνουν προσκλήσεις πριν ξεκινήσουν μια συνομιλία, καθώς και τη δυνατότητα να ανακαλούν μηνύματα, να μπλοκάρουν άλλους ή να αναφέρουν συνομιλίες.