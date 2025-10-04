Επανεκκινούν οι παραδόσεις με drones της Amazon στην Αριζόνα

Η Amazon θα ξαναρχίσει την υπηρεσία παράδοσης με drones στην Αριζόνα από την Παρασκευή, καθώς δύο ομοσπονδιακές υπηρεσίες συνεχίζουν να ερευνούν ένα ατύχημα που συνέβη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Όπως μετέδωσε το TechCrunch, η Amazon ανέστειλε τις δραστηριότητές της στην περιοχή West Valley της μητροπολιτικής περιοχής του Φοίνιξ — που είναι επί του παρόντος η μόνη εμπορική αγορά της — μετά από ένα ατύχημα που συνέβη την Τετάρτη.



Δύο από τα drones παράδοσης Prime Air της εταιρείας συγκρούστηκαν με τον βραχίονα ενός γερανού κοντά στις εγκαταστάσεις της στην πόλη Tolleson της Αριζόνα, με αποτέλεσμα να συντριβούν στο έδαφος.

Η Amazon παραδίδει πακέτα βάρους έως και πέντε κιλών σε πελάτες μέσω της υπηρεσίας drone Prime Air στο West Valley του Φοίνιξ από τον Νοέμβριο του 2024.

Ο εκπρόσωπος της Amazon, Τέρενς Κλαρκ, δήλωσε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις «συνεχιζόμενες έρευνες από τις αρμόδιες υπηρεσίες». Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών και η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι οι έρευνες για το ατύχημα βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Η ασφάλεια είναι η κορυφαία μας προτεραιότητα και έχουμε ολοκληρώσει τη δική μας εσωτερική εξέταση του συμβάντος και είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπήρχε πρόβλημα με τα drones ή την τεχνολογία που τα υποστηρίζει», είπε ο Κλαρκ. «Παρ' όλα αυτά, έχουμε εισαγάγει πρόσθετες διαδικασίες, όπως ενισχυμένες οπτικές επιθεωρήσεις του τοπίου, για την καλύτερη παρακολούθηση κινούμενων εμποδίων, όπως γερανοί».

Το πρόγραμμα έχει αντιμετωπίσει αρκετές αναποδιές κατά τη διάρκεια των ετών, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης βασικών στελεχών, καθώς η εταιρεία προωθεί τον στόχο της να χρησιμοποιεί drones για την παράδοση 500 εκατομμυρίων πακέτων ετησίως μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η Amazon σταμάτησε τις δοκιμές των drones της μετά από μια σύγκρουση εν πτήσει που αφορούσε δύο από τα μοντέλα της στο Όρεγκον τον Δεκέμβριο του 2024. Τότε, η Amazon δήλωσε ότι θα αναστείλει τις παραδόσεις με drones στο College Station του Τέξας και στην Αριζόνα, εν αναμονή μιας ενημέρωσης λογισμικού για τον στόλο των drones της. Η Amazon δεν έχει πλέον δραστηριότητες στο College Station.