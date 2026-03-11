Στα περίχωρα του Δουβλίνου, μια νέα επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για την ευρωπαϊκή ψηφιακή υποδομή.

Το data center των εταιρειών AVK και Pure Data Centre Group έγινε το πρώτο στην Ευρώπη που λειτουργεί μέσω ενός ανεξάρτητου, «νησιωτικού» μικροδικτύου (islanded microgrid), προσφέροντας μια ριζοσπαστική λύση στο διαρκές πρόβλημα των καθυστερήσεων στις ενεργειακές συνδέσεις.

Η Ιρλανδία, που αποτελεί ευρωπαϊκό κόμβο τεχνολογίας, βρέθηκε τα τελευταία χρόνια σε αδιέξοδο, καθώς η εκρηκτική άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) αύξησε κατακόρυφα τις απαιτήσεις σε ρεύμα, με τα data centers να καταναλώνουν το εντυπωσιακό 22% της συνολικής ενέργειας της χώρας το 2024 κι έτσι αυτή η πίεση οδήγησε τις αρχές στην επιβολή μορατόριουμ στις νέες συνδέσεις.

«Η εναλλακτική ήταν να περιμένουμε επ’ αόριστον για μια σύνδεση που ίσως δεν ερχόταν ποτέ», δήλωσε στο CNBC η Dawn Childs, πρόεδρος της Pure DC και η λύση του μικροδικτύου επέτρεψε στο έργο, ισχύος 110 MW, να προχωρήσει άμεσα, λειτουργώντας αυτόνομα από το κεντρικό δίκτυο.

Το συγκρότημα τροφοδοτείται επί του παρόντος από κινητήρες φυσικού αερίου, με δυνατότητα μετάβασης σε υδρογονωμένα φυτικά έλαια (HVO) και βιομεθάνιο. Αν και ο στόχος παραμένει η μελλοντική σύνδεση με το εθνικό δίκτυο, το data center είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί ως «μονάδα αποστολής ισχύος», προσφέροντας έως και 20 MW αποθηκευμένης ενέργειας σε περιόδους αιχμής, στηρίζοντας έτσι την ευστάθεια του συστήματος.

Η στροφή προς τα ιδιωτικά δίκτυα δεν είναι πλέον εξαίρεση αλλά τάση, καθώς ενώ στις ΗΠΑ το 30% των data centers υιοθετεί τέτοιες λύσεις, στην Ευρώπη το ποσοστό εκτινάχθηκε από το 5% στο 20% μέσα σε μόλις 18 μήνες. Κολοσσοί όπως η Siemens και η Schneider Electric σπεύδουν να αναπτύξουν σχετικές τεχνολογίες, καθώς οι κυβερνήσεις πασχίζουν να εξισορροπήσουν την ψηφιακή ανάπτυξη με τους κλιματικούς στόχους.