Βρετανία: Η Amazon κλείνει 14 καταστήματα Fresh, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης

Η Amazon αναδιαρθρώνει τις δραστηριότητές της στον τομέα των τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοινώνοντας ότι θα κλείσει 14 από τα καταστήματα Amazon Fresh στη χώρα.

Όπως μετέδωσε το engadget.com, τα υπόλοιπα πέντε καταστήματα Amazon Fresh στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μετατραπούν σε καταστήματα της αλυσίδας Whole Foods Market.

Αντί για τα φυσικά καταστήματα, η Amazon δήλωσε ότι θα επικεντρωθεί στις online παραδόσεις τροφίμων στην περιοχή. Το 2026, η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει να προσθέσει ευπαθή προϊόντα στις παραγγελίες Same-Day Delivery για τους πελάτες του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες εισήχθησαν μόλις τον περασμένο μήνα στις ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή αντανακλά μια παρόμοια συρρίκνωση το 2023, όταν η Amazon ανακοίνωσε ότι θα κλείσει ορισμένα σούπερ μάρκετ Fresh και ορισμένα καταστήματα Go.

Πολλά από αυτά τα καταστήματα προωθούσαν την τεχνολογία Just Walk Out της Amazon, η οποία εισήχθη στις ΗΠΑ το 2018 και στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021.

Η τεχνολογία Just Walk Out κατάργησε τους ταμίες σε αυτά τα καταστήματα και αντ' αυτού χρέωνε τους πελάτες χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο καμερών, αισθητήρων και ανθρώπινων παρατηρητών που έλεγχαν τις βιντεοσκοπήσεις για να υπολογίσουν το ποσό της αγοράς ενός ατόμου και στη συνέχεια να το χρεώσουν.

Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με το κόστος, την ακρίβεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η Amazon σταμάτησε να χρησιμοποιεί την τεχνολογία Just Walk Out στα καταστήματα Fresh των ΗΠΑ πέρυσι.