Βραζιλία: Αναμένεται η απαγόρευση του Χ - Δικτάτορας ο δικαστής, λέει ο Μασκ

Η Χ (πρώην twitter) του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, δεν τήρησε την προθεσμία να ορίσει νέο νόμιμο εκπρόσωπο για την εταιρεία και ως εκ τούτου, αναμένεται να μπλοκαριστεί στη Βραζιλία.

Το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης διέκοψε νωρίτερα αυτό το μήνα τις δραστηριότητές του στη Βραζιλία, λόγω των «εντολών λογοκρισίας» που υποστηρίζει ότι εξέδωσε ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Αλεξάντρ ντε Μοράες.

Η πολύμηνη διαμάχη ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο όταν ο Αλεξάντερ ντε Μοράες διέταξε το Χ να μπλοκάρει δεκάδες λογαριασμούς, που κατηγορούνται για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και μηνυμάτων μίσους κατά τη διάρκεια της θητείας του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο ιδιοκτήτης της X Ίλον Μασκ σε ανάρτησή του περιέγραψε τον δικαστή Μοράες ως «τύραννο» και «δικτάτορα».

Alexandre de Moraes is an evil dictator cosplaying as a judge. https://t.co/ZIV8KbDCmk — Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024

Ο δικαστής έδωσε στο X 24 ώρες προκειμένου να ορίσει νέο νομικό εκπρόσωπο ή να αντιμετωπίσει την αναστολή, με την προθεσμία να λήγει λίγο μετά τις 20:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το BBC, η εντολή ανέφερε ότι η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου το X ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο στη χώρα και πληρώσει πρόστιμα για φερόμενες παραβιάσεις της βραζιλιάνικης νομοθεσίας. Ωστόσο, σε μια ανάρτηση από έναν από τους επίσημους λογαριασμούς της Χ, η εταιρεία κατέστησε σαφές ότι δεν έχει συμμορφωθεί με τη διαταγή.

«Σύντομα, αναμένουμε ότι ο Μοράες θα διατάξει να κλείσει το X στη Βραζιλία - απλά και μόνο επειδή δεν θα συμμορφωθούμε με τις παράνομες εντολές του να λογοκρίνει τους πολιτικούς του αντιπάλους», ανέφερε η ανάρτηση.

«Το θεμελιώδες ζήτημα που διακυβεύεται εδώ είναι ότι ο δικαστής απαιτεί να παραβιάσουμε τους νόμους της ίδιας της Βραζιλίας. Εμείς απλά δεν θα το κάνουμε αυτό».

Η X δήλωσε ότι δεν θα συμμορφωθεί «εν κρυπτώ με παράνομες εντολές», προσθέτοντας ότι θα δημοσιεύσει τις απαιτήσεις του δικαστή τις επόμενες ημέρες «για λόγους διαφάνειας».

Soon, we expect Judge Alexandre de Moraes will order X to be shut down in Brazil – simply because we would not comply with his illegal orders to censor his political opponents. These enemies include a duly elected Senator and a 16-year-old girl, among others.



When we attempted… — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 29, 2024

Εν τω μεταξύ, οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας δορυφορικού διαδικτύου Starlink, έχουν δεσμευτεί στη Βραζιλία μετά από εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας.

Earlier this week we received an order from Brazil’s Supreme Court Justice @alexandre de Moraes that freezes Starlink’s finances and prevents Starlink from conducting financial transactions in that country — Starlink (@Starlink) August 29, 2024

Ο Μασκ δήλωσε οργισμένος στο X καθώς όπως είπε «η SpaceX και η X είναι δύο εντελώς διαφορετικές εταιρείες με διαφορετικούς μετόχους. Κατέχω το 40% της SpaceX. Συνεπώς, η απόφαση αυτή του δικτάτορα Μοράες τιμωρεί κι άλλους μετόχους αλλά και το λαό της Βραζιλίας».

SpaceX and X are two completely different companies with different shareholders. I own about 40% of SpaceX, so this absolutely illegal action by the dictator @alexandre improperly punishes other shareholders and the people of Brazil. https://t.co/zIzcT0BTJl — Elon Musk (@elonmusk) August 29, 2024

Θυμίζεται ότι, το 2022, η κυβέρνηση του τότε προέδρου Μπολσονάρου έδωσε στη Starlink το πράσινο φως για να λειτουργήσει στη Βραζιλία.

Ο δικαστής Μοράες έγινε γνωστός μετά τις αποφάσεις του να περιορίσει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα. Διερευνά επίσης τον κ. Μπολσονάρου και τους υποστηρικτές του για το ρόλο τους σε μια υποτιθέμενης απόπειρας πραξικοπήματος στις 8 Ιανουαρίου του περασμένου έτους.

Η X δεν είναι η πρώτη εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης που δέχεται πιέσεις από τις αρχές της Βραζιλίας. Πέρυσι, η Telegram απαγορεύτηκε προσωρινά λόγω της μη συνεργασίας της με αιτήματα για τον αποκλεισμό ορισμένων προφίλ. Η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Whatsapp της Meta αντιμετώπισε επίσης προσωρινές απαγορεύσεις το 2015 και το 2016 επειδή αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τα αιτήματα της αστυνομίας για δεδομένα χρηστών.

Πηγή: BBC