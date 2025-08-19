Τρεις μετοχές με πυρηνικό ενδιαφέρον στη Wall Street

H Βίβλος των ταύρων της Wall Street αποτελείται κατά κύριο λόγο από τρία κεφάλαια, στα οποία αναλύεται όλο το αναπτυξιακό αφήγημα τόσο των χρηματιστηρίων, όσο και της παγκόσμιας οικονομίας. Το κεφάλαιο των chips, το κεφάλαιο των data centers και το κεφάλαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε αυτά τα κεφάλαια περιγράφεται η αιχμή της τεχνολογίας και το μέλλον που ανατέλλει, βασισμένος κατά 100% πάνω στις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ).

Είναι δεκάδες οι μετοχές που σέρνουν τον χορό σε αυτό το πάρτι διαρκείας των ταύρων της Wall Street. Ωστόσο, υπάρχει ένας κλάδος, ο οποίος συμμετέχει σιωπηλά σε αυτό το παιχνίδι, χωρίς να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον που του αναλογεί. Είναι ο κλάδος των ενεργειακών υποδομών που απαιτούνται, στο πλαίσιο της έκρηξης που συντελείται στην AI και τα data centers (DC).

Είναι γνωστό ότι το υπάρχον ενεργειακό δίκτυο των Ηνωμένων Πολιτειών δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί στην αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, που απαιτείται από την ραγδαία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων που υποστηρίζουν τις εφαρμογές της ΑΙ. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Deloitte, οι ενεργειακές απαιτήσεις των κέντρων δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένεται να εκτοξευθούν μέσα την επόμενη δεκαετία, από τα 4 GW που είναι σήμερα, στα 123 GW μέχρι το 2035. Αυτό το κενό θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για εναλλακτικές πηγές ενέργειας που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες σήμερα. Τροφοδοτώντας μια μακροπρόθεσμη ζήτηση για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς σταθμούς.

Έτσι, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ισχυροί θεσμικοί επενδυτές και μεγάλοι ιδιώτες «παίκτες», αρχίζουν να τοποθετούνται σε μετοχές του τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Τρεις μετοχές και συγκεκριμένα η Cameco Corp (NYSE:CCJ), η Oklo Inc (NYSE:OKLO) και η Nuscale Power Corp (NYSE:SMR), βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η Cameco Corporation (NYSE: CCJ), η μεγαλύτερη εισηγμένη παραγωγός ουρανίου παγκοσμίως, αποτελεί μια ελκυστική επενδυτική επιλογή, με βάση την προαναφερθείσα αύξηση της ζήτησης για πυρηνική ενέργεια. Η εταιρεία, με έδρα το Σασκάτσουαν του Καναδά, έχει στην κατοχή της και εκμεταλλεύεται ορυχεία υψηλής ποιότητας, όπως τα Cigar Lake και McArthur River.

Το 2025, η μετοχή της Cameco έχει επιδείξει μια έντονη ανοδική πορεία, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται κοντά στα υψηλά των 52 εβδομάδων, με την τιμή της να βρίσκεται στα $75,55.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Q2 του 2025 ήταν εντυπωσιακά, με τα έσοδα να εμφανίζουν αύξηση της τάξης του +47% αγγίζοντας τα $634 εκατομμύρια και τα κέρδη ανά μετοχή το $0,51, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των χρηματιστηριακών αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν EPS $0,29. Η επιτυχία του Q2, η οποία ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, οφείλεται αφενός στην αύξηση των πωλήσεων ουρανίου κατά 40% και αφετέρου στα ισχυρά κέρδη από τη συμμετοχή της Cameco κατά 49% στη Westinghouse Electric, ιδιαίτερα λόγω του έργου κατασκευής δύο αντιδραστήρων στο Ντουκοβάνι της Τσεχίας. Η εταιρεία αύξησε τις προβλέψεις της για το 2025, αναμένοντας το μερίδιό της από το EBITDA της Westinghouse να κυμανθεί μεταξύ $525–$580 εκατομμυρίων.

Παρά την πρόσφατη πτώση των τιμών ουρανίου στα $71,5 ανά λίβρα, η Cameco επωφελείται από τη σύναψη σταθερών και μακροχρόνιων συμβολαίων που έχουν «κλειδωμένες τιμές». Βέβαια, η μετοχή έχει μια ιδιαίτερα απαιτητική αποτίμηση με τον δείκτη Ρ/S να βρίσκεται στα 13,06. Όμως, στον αντίποδα, η εταιρεία διαθέτει έναν ισχυρό και υγιή ισολογισμό, με τον δείκτη ξένων κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια να βρίσκεται μόλις στο 0,15.

Η μέση τιμή - στόχος που έχουν θέσει για τη μετοχή CCJ οι χρηματιστηριακοί αναλυτές είναι τα $81,22 με τη χαμηλότερη να βρίσκεται στα $69,10 και την υψηλότερη στα $110,00, από τη συντηρητική κατά τα λοιπά, Royal Bank of Scotland. H θέση «strong buy» συνοδεύεται από τη συμβουλή, ότι η μετοχή πρέπει να αγοράζεται σε κάθε βύθιση (dip) της χρηματιστηριακής αγοράς.

Η Oklo Inc. (NYSE: OKLO), είναι μια υποσχόμενη δύναμη και μια ενδιαφέρουσα επενδυτική περίπτωση στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Πρόκειται περί μιας πρωτοποριακής εταιρείας στον χώρο της πυρηνικής ενέργειας, η οποία αναπτύσσει μικρούς, αρθρωτούς αντιδραστήρες σύντηξης (SMR) και τεχνολογίες ανακύκλωσης πυρηνικών καυσίμων, με στόχο την παροχή καθαρής, αξιόπιστης και οικονομικής ενέργειας.

Το 2025, η μετοχή της OKLO έχει επιδείξει έντονη ανοδική πορεία, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται κοντά στα υψηλά των 52 εβδομάδων, $85,35, με την τιμή της να βρίσκεται στα $73,66, έχοντας αποδώσει πάνω από +1000% από το χαμηλό 52 εβδομάδων.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με ένα «ακριβό» premium. Με τον δείκτη (Ρ/ΒV) δηλαδή τιμή προς λογιστική αξία να βρίσκεται στο 35,5 με τον μέσο όρο του κλάδου να αποτιμάται με Ρ/ΒV μόλις 4,0.

Η Oklo εμφανίζει ακόμα ζημίες, ωστόσο οι χρηματιστηριακοί αναλυτές εκτιμούν ότι κινήσεις όπως η εξαγορά της Atomic Alchemy το Μάρτιο 2025 και συμφωνίες με εταιρείες όπως είναι η Switch για παροχή 12 GW καθαρής ενέργειας θα ενισχύσουν τις προοπτικές της και θα φέρουν κέρδη μέχρι το 2027-28.

Είναι εντυπωσιακές οι εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις των αναλυτών όσον αφορά τις τιμές - στόχους που θέτουν για τη μετοχή της OKLO. Κυμαίνονται από το $90,00 μέχρι τα $14,00. Όπου τα $14,00 συνοδεύονται από σύσταση «strong sell» και λήψη θέσεων «short».

Στο θετικό σενάριο συνυπολογίζονται οι απευθείας λύσεις πυρηνικής ενέργειας (σύντηξης) που πωλούνται σε πελάτες/ κυβερνητικούς οργανισμούς εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τους στόχους της τρέχουσας διοίκησης του Λευκού Οίκου για εθνική ασφάλεια και εγχώρια παραγωγή. Το αρνητικό σενάριο εστιάζει στην πιθανότητα η Oklo να μην περάσει σε κερδοφορία μέχρι το 2027.

Η NuScale Power Corporation (NYSE: SMR), πρωτοπορεί και αυτή στην τεχνολογία μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR), αποτελώντας έναν βασικό παίκτη στην αναδυόμενη αγορά πυρηνικής ενέργειας. Μέσα στο 2025, η μετοχή της NuScale έχει καταγράψει σημαντική άνοδο της τάξης του 110% και σήμερα βρίσκεται στα $35,93.

Στο Q2 του 2025, η NuScale εμφάνισε έσοδα της τάξης $8,05 εκατ., καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 733% από τα $0,967 εκατ. του Q2 2024, κυρίως λόγω του έργου RoPower στη Ρουμανία. Ταυτόχρονα μειώθηκε και η ζημία ανά μετοχή από το $0,31 στα $0,13. Η μετοχή διαπραγματεύεται με υψηλό λόγο P/S = 92, έναντι του μέσου όρου κλαδικού δείκτη που βρίσκεται στο 6,83 εμφανίζοντας με ιδιαίτερα απαιτητική αποτίμηση.

Η NuScale είναι η μόνη εταιρεία παροχών λύσεων SMR, που διαθέτει έγκριση της Αμερικανικής Επιτροπής Πυρηνικής Ρύθμισης (NRC / U.S. Nuclear Regulatory Commission). Παράλληλα, εκτελεί σημαντικά έργα και στο εξωτερικό σε συνεργασία με την ENTRA1 και τη Fluor, ενώ προχωρά και στην παραγωγή υδρογόνου.

Οι τιμές - στόχοι που δίνουν οι χρηματιστηριακοί αναλυτές είναι από το χαμηλό των $31,00 στο υψηλό των $46,00. Οι τιμές αυτές, ίσως και να προσδιορίζουν τα επίπεδα του «stop loss» και του «profit taking» για την ανάληψη θέσης στα τρέχοντα επίπεδα τιμών.