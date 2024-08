Βραζιλία: Η πλατφόρμα Χ διακόπτει τις δραστηριότητές της - Η δήλωση του Ίλον Μασκ

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter) ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις δραστηριότητές της στη Βραζιλία «με άμεση ισχύ» λόγω των «εντολών λογοκρισίας» που υποστηρίζει ότι εξέδωσε ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Αλεξάντρ ντε Μοράες.

Το Χ λέει ότι ο Μοράες απείλησε κρυφά έναν από τους νομικούς εκπροσώπους της στη Βραζιλία, λέγοντας ότι θα τον συλλάβει εάν δε συμμορφωθεί με την εντολή να κατεβάσει κάποιο περιεχόμενο από την πλατφόρμα.

Το Χ παραμένει διαθέσιμο για τον λαό της Βραζιλίας, πρόσθεσε η πλατφόρμα του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ.

Last night, Alexandre de Moraes threatened our legal representative in Brazil with arrest if we do not comply with his censorship orders. He did so in a secret order, which we share here to expose his actions.



Despite our numerous appeals to the Supreme Court not being heard,… pic.twitter.com/Pm2ovyydhE