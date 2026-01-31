Blue Origin: Ο Μπέζος βάζει στον «πάγο» τα ταξίδια διαστημικού τουρισμού

Η διαστημική εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος αναστέλλει τις πτήσεις διαστημικού τουρισμού για «τουλάχιστον δύο χρόνια», προκειμένου να επικεντρώσει όλους τους πόρους της στις επερχόμενες αποστολές στη Σελήνη, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Παρασκευή.

Η απόφαση αυτή θέτει προσωρινά σε αναστολή το πρόγραμμα που η Blue Origin χρησιμοποιούσε τα τελευταία πέντε χρόνια για να μεταφέρει ανθρώπους πέρα από τη γραμμή Kármán, το αναγνωρισμένο όριο του διαστήματος.

Η Blue Origin έκανε την ανακοίνωση λίγες εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη τρίτη εκτόξευση του μεγα-πυραύλου New Glenn, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η εταιρεία είχε προηγουμένως δηλώσει ότι θα χρησιμοποιούσε την τρίτη εκτόξευση του New Glenn για να στείλει το ρομποτικό σεληνάκατό της στη Σελήνη, αλλά το διαστημικό σκάφος αυτό βρίσκεται ακόμη σε φάση δοκιμών στο Διαστημικό Κέντρο Johnson της NASA στο Τέξας.

Από την επανεκλογή του, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει πίεση στη NASA να στείλει αστροναύτες πίσω στη Σελήνη πριν από το τέλος της δεύτερης θητείας του. Αυτό άνοιξε το δρόμο για εταιρείες εκτός της SpaceX να ανταγωνιστούν για αυτές τις αποστολές.

«Η απόφαση αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Blue Origin στον εθνικό στόχο της επιστροφής στη Σελήνη και της καθιέρωσης μόνιμης, βιώσιμης παρουσίας στη Σελήνη», έγραψε η εταιρεία την Παρασκευή.

Η Blue Origin πέταξε για πρώτη φορά τον πύραυλο New Shepard πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, και αυτός έγινε ο πρώτος πύραυλος που πήγε στο διάστημα και προσγειώθηκε με ασφάλεια πίσω στη Γη. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Falcon 9 της SpaceX, ο πύραυλος New Shepard δεν προοριζόταν ποτέ να φτάσει στην τροχιά της Γης. Ως εκ τούτου, η χρησιμότητά του περιορίστηκε σε πτήσεις διαστημικού τουρισμού, που επιτρέπουν στους επιβάτες να βιώσουν περίπου τέσσερα λεπτά αβαρύτητας στην διαστημική κάψουλα της Blue Origin, και σε επιστημονικές αποστολές.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο New Shepard έχει πετάξει 38 φορές και έχει μεταφέρει 98 ανθρώπους στο διάστημα, μαζί με περισσότερα από 200 επιστημονικά και ερευνητικά φορτία.