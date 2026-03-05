Apple Music: Εισάγει σύστημα σήμανσης για τον εντοπισμό περιεχομένου ΤΝ

Σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στη μουσική βιομηχανία προχωρά η Apple Music, καθιερώνοντας ένα νέο σύστημα σήμανσης για τα τραγούδια που δημιουργούνται ή υποβοηθούνται από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Music Business Worldwide, ο τεχνολογικός κολοσσός ενημέρωσε ήδη τις δισκογραφικές εταιρείες και τους διανομείς για τις αλλαγές στα metadata (μεταδεδομένα) των αρχείων με στόχο την πλήρη διαφάνεια προς τον ακροατή σχετικά με το πώς και πού χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία TN.

Οι 4 κατηγορίες της «ψηφιακής σήμανσης»

Πλέον, κατά την ψηφιακή «παράδοση» ενός κομματιού στην πλατφόρμα, οι δημιουργοί θα έχουν τη δυνατότητα (και την υποχρέωση) να επισημαίνουν τη χρήση ΤΝ σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς:

Εξώφυλλο: Εάν η εικόνα του άλμπουμ έχει παραχθεί από AI.

Ηχογράφηση: Εάν το ηχητικό μέρος περιλαμβάνει συνθετικές φωνές ή όργανα.

Σύνθεση: Εάν η AI χρησιμοποιήθηκε στη συγγραφή στίχων ή στη μελωδική δομή.

Βίντεο : Για τη χρήση AI εργαλείων στο οπτικό υλικό.

Παρά τη θετική υποδοχή από την κοινότητα των χρηστών —οι οποίοι ζητούσαν επίμονα παρόμοιες λειτουργίες σε φόρουμ όπως το Reddit— το νέο σύστημα εγείρει ερωτηματικά καθώς η σήμανση παραμένει προαιρετική και χειροκίνητη, αφήνοντας την ευθύνη αποκλειστικά στις δισκογραφικές εταιρείες.

«Το πρόβλημα με την εθελοντική σήμανση είναι ότι εναπόκειται στην ειλικρίνεια του διανομέα», σχολιάζουν αναλυτές του κλάδου.

Η Apple Music ακολουθεί το παράδειγμα του Spotify, το οποίο κινείται σε παρόμοιο μήκος κύματος. Αντίθετα, άλλες πλατφόρμες όπως το Deezer πειραματίζονται με δικά τους αυτόματα εργαλεία εντοπισμού (AI-detection tools), αν και η ακρίβειά τους παραμένει ακόμη χαμηλή λόγω της ραγδαίας εξέλιξης των αλγορίθμων παραγωγής μουσικής.