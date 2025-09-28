Space Wars

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι οι συγχωνεύσεις ενδέχεται να είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί η κλίμακα που απαιτείται για να ανταγωνιστούν οι Ευρωπαίοι τους Αμερικανούς και Κινέζους αντιπάλους τους, αλλά ότι η υπερβολική συγκέντρωση θα μπορούσε να περιορίσει τις επιλογές.

Οι μόνες τρεις ευρωπαϊκές εταιρείες που παρέχουν ολόκληρα διαστημικά συστήματα και όχι μεμονωμένα εξαρτήματα – η Airbus, η ιταλική Leonardo και η γαλλική Thales – βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση των δορυφορικών τους επιχειρήσεων

«Το να υπάρχει μόνο μία στο μέλλον δεν είναι πολύ χρήσιμο», δήλωσε ο διευθυντής επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, Ρολφ Ντένσινγκ, στο Reuters. «Από την άλλη πλευρά, χρειάζονται μια κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων, κάτι που καταλαβαίνω απόλυτα».

Η προτεινόμενη κοινοπραξία δορυφόρων ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τους ανταγωνιστές, συμπεριλαμβανομένης της Starlink του Ίλον Μασκ, και μια αρχική συμφωνία είναι πιθανή πριν από το τέλος του έτους.

Ο διαστημικός οργανισμός είναι ο μεγαλύτερος πελάτης δορυφόρων στην Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μπορεί να μπλοκάρει προτάσεις συγχώνευσης αν τις θεωρήσει αντιανταγωνιστικές, είναι πιθανό να λάβει υπόψη τις απόψεις της μαζί με αυτές άλλων πελατών.

Παρά τις επενδύσεις σε άλλους τομείς της διαστημικής πτήσης, ο Ντένσιγκ δήλωσε ότι η Ευρώπη συνεχίζει να εξαρτάται από άλλους για την αποστολή των αστροναυτών της στο διάστημα.

Αντίθετα, θα πρέπει να προσπαθήσει να διεξάγει διαστημικές αποστολές εντελώς ανεξάρτητα, χωρίς να εξαρτάται από ξένους εταίρους ή εξωτερικούς προμηθευτές για κρίσιμα εξαρτήματα ή υπηρεσίες, δήλωσε ο Ντένσιγκ.

«Πρώην καλοί εταίροι βρίσκονται τώρα σε πόλεμο», είπε. «Και η NASA πιθανώς δεν είναι σήμερα αυτό που ήταν πριν από μερικά χρόνια».

Η αυξημένη σημασία του διαστήματος στην άμυνα έχει ενισχύσει την ανάγκη για ανεξαρτησία.

«Είμαι πεπεισμένος ότι το μέλλον της άμυνας βρίσκεται στο διάστημα, ή τουλάχιστον ότι το διάστημα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό», δήλωσε ο Ντένσινγκ.