Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον κολοσσό των private equity, Blackstone, καθώς και με άλλες κορυφαίες επενδυτικές εταιρείες, βρίσκεται η Anthropic, με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης (joint venture) που φιλοδοξεί να φέρει επανάσταση στον τομέα των εταιρικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information, η κίνηση αυτή στοχεύει στην άμεση διάθεση της ΑΙ τεχνολογίας της Anthropic στο τεράστιο δίκτυο θυγατρικών εταιρειών που ελέγχουν τα συγκεκριμένα επενδυτικά κεφάλαια.

Η προτεινόμενη σύμπραξη δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική συμφωνία, αλλά μια στρατηγική μετατόπιση. Η Anthropic επιδιώκει να αυτοματοποιήσει κρίσιμες, εντάσεως δεδομένων εργασίες, αμφισβητώντας ευθέως το παραδοσιακό μοντέλο των μεγάλων συμβουλευτικών οίκων.

Στόχος είναι η ενσωμάτωση του μοντέλου "Claude" στις καθημερινές λειτουργίες των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της Blackstone, με πεδίο εφαρμογής την ανάλυση κινδύνου, τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τηνεπιχειρησιακή στρατηγική μέσω ΤΝ.

Οι διαπραγματεύσεις, αν και βρέθηκαν προσωρινά σε τέλμα, φαίνεται πως ανακτούν τη δυναμική τους. Το κύριο εμπόδιο προήλθε από την πρόσφατη σφοδρή σύγκρουση της Anthropic με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία απειλήθηκε με τον χαρακτηρισμό «κίνδυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα» (supply chain risk), μετά την άρνησή της να υποχωρήσει σε ζητήματα δεοντολογίας και ασφάλειας της AI που αφορούσαν στρατιωτικές εφαρμογές. Παρά τη συνεχιζόμενη νομική διαμάχη με την αμερικανική κυβέρνηση, οι επενδυτικοί κύκλοι της Wall Street φαίνεται να διατηρούν την εμπιστοσύνη τους στην εμπορική προοπτική της εταιρείας.