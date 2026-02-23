Άλτμαν: «Fake News» οι ανησυχίες για το νερό και τα data centers

Σε μια μετωπική επίθεση κατά των επικριτών της Τεχνητής Νοημοσύνης προχώρησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, χαρακτηρίζοντας «εκτός πραγματικότητας» τις αιτιάσεις για την υπέρμετρη κατανάλωση φυσικών πόρων από τα data centers.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου India AI Impact, ο ισχυρός άνδρας της τεχνολογίας επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κλάδου.

«Παράλογοι» οι ισχυρισμοί για το νερό

Ο Άλτμαν υπήρξε αφοπλιστικός όσον αφορά τη χρήση νερού για την ψύξη των ηλεκτρονικών συστημάτων, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές που θέλουν κάθε ερώτημα στο ChatGPT να καταναλώνει γαλόνια νερού ως «εντελώς αναληθείς και τρελές».

Παρά τις διαβεβαιώσεις του, ωστόσο, πρόσφατες εκθέσεις από διεθνείς οργανισμούς υδάτων (όπως η Xylem) κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προβλέποντας τριπλασιασμό των αναγκών σε νερό τα επόμενα 25 χρόνια λόγω της εκρηκτικής ανόδου του computing.

Ο Άλτμαν παραδέχθηκε ότι η συνολική ενεργειακή κατανάλωση παραμένει μια βάσιμη ανησυχία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στροφή στην πυρηνική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές.

Ήδη, η κατανάλωση ρεύματος από τα data centers παγκοσμίως συγκρίνεται με την ετήσια κατανάλωση ολόκληρων κρατών, όπως η Γερμανία.