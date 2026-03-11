Αλβανία: Αντισυνταγματική η απαγόρευση του TikTok, αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας αποφάνθηκε την Τετάρτη ότι η απαγόρευση του TikTok από την κυβέρνηση για ένα έτος, η οποία έληξε τον περασμένο μήνα, ήταν αντισυνταγματική και παραβίαζε την ελευθερία του λόγου.

Η απαγόρευση, που επιβλήθηκε πέρυσι και αρχικά συνδέθηκε με τον θάνατο ενός εφήβου μετά από διαδικτυακό εκφοβισμό, οδήγησε στην απαγόρευση της κινεζικής πλατφόρμας για όλους τους χρήστες της χώρας. Την εποχή εκείνη, η TikTok δήλωσε ότι η σύγκρουση δεν προήλθε από την πλατφόρμα της.

Η απαγόρευση έληξε στις 5 Φεβρουαρίου 2026 και η κυβέρνηση επικαλέστηκε τους νέους «μηχανισμούς ασφαλείας» που εφάρμοσε το TikTok.

Στην απόφασή του την Τετάρτη, το Συνταγματικό Δικαστήριο δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν είχε εξετάσει επαρκώς τις επιπτώσεις της εφαρμογής της απαγόρευσης και δεν είχε «αποδείξει πειστικά ότι η γενική αποκλειση της πλατφόρμας αποτελεί το μόνο αποτελεσματικό και απαραίτητο μέσο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου».

Επίσης, ανέφερε ότι η απαγόρευση παραβίαζε την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης.

Η απόφαση εκδόθηκε σε απάντηση σε αίτηση που υπέβαλαν η Ένωση Δημοσιογράφων της Αλβανίας (AGSH) και το Δίκτυο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας των Βαλκανίων (BIRN) τον περασμένο Μάρτιο.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι προσπάθησε να τα σιωπήσει απαγορεύοντας την πλατφόρμα λίγες εβδομάδες πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές του περασμένου έτους, κάτι που η κυβέρνηση αρνείται.