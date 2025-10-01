Η εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών Stripe Inc. ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την OpenAI ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε Αμερικανούς καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα απευθείας μέσω του ChatGPT, του δημοφιλούς chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η νέα λειτουργία τίθεται σε εφαρμογή επιτρέποντας στους χρήστες του ChatGPT να πραγματοποιούν αγορές από την Etsy Inc., με σχέδια να επεκταθεί σύντομα και σε όσους πωλούν προϊόντα μέσω της Shopify Inc., όπως ανέφερε η Stripe σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.

Η συνεργασία σηματοδοτεί ένα πρώιμο βήμα της OpenAI να αξιοποιήσει την επιτυχία του chatbot της — το οποίο έχει προσελκύσει εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες από την κυκλοφορία του το 2022 — για να επεκταθεί στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι αγορές θα πραγματοποιούνται μέσω της τεχνολογίας της Stripe.

Η διευρυμένη συνεργασία Stripe και OpenAI έρχεται στον απόηχο παρόμοιας ανακοίνωσης από την PayPal Holdings Inc. και την Alphabet Inc. (Google), οι οποίες νωρίτερα αυτόν τον μήνα δήλωσαν ότι συνδυάζουν τα εργαλεία πληρωμών και Τεχνητής Νοημοσύνης τους στις διαδικτυακές συναλλαγές.