Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους συνεργάτες του ότι θα υποστήριζε τη δολοφονία του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εάν αποδειχθεί απρόθυμος να υποχωρήσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ, όπως ο τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις νυν και πρώην Αμερικανών αξιωματούχων, που επικαλείται σε δημοσίευμα η Wall Street Journal.

Το Ισραήλ «πιθανότατα θα εκτελούσε μια επιχείρηση με στόχο την εξόντωση του υιού Χαμενεΐ», ο οποίος εξελέγη ανώτατος ηγέτης την Κυριακή, ανέφεραν ένας νυν και ένας πρώην Αμερικανός αξιωματούχος στην Wall Street Journal, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη στοχοποίηση Iρανών ηγετών.

Ερωτηθείς πρόσφατα στο CNN αν ο Χαμενεΐ αποτελεί στόχο για το Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Γκίντεον Σάαρ απάντησε: «Περιμένετε και θα δείτε».

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει, ωστόσο ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στην εφημερίδα New York Post ότι «δεν ήταν ευχαριστημένος» με την επιλογή του Χαμενεΐ για ηγεσία του Ιράν, αφού προηγουμένως τον είχε χαρακτηρίσει «απαράδεκτο».

«Δεν θα σας το πω», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με τα σχέδιά του για τον νεότερο Χαμενεΐ. «Δεν θα σας το πω. Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του».

Λίγο πριν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναλάβει τα καθήκοντά του, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στο ABC News ότι ο νέος ηγέτης «δεν θα διαρκέσει πολύ» αν «δεν λάβει την έγκρισή μας».

Ο Τραμπ, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά από το Trump National Golf Club στο Ντόραλ της Φλόριντα, απέρριψε τις εικασίες σχετικά με την πιθανή αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ισφαχάν, αφού δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One το Σάββατο το απόγευμα ότι «δεν έχουμε συζητήσει» αυτή την πιθανότητα.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση σχετικά με αυτό. Δεν έχουμε καμία πρόθεση», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με τις φήμες για την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν.

Την περασμένη εβδομάδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε ότι ήθελε να έχει λόγο στην επιλογή ενός «σπουδαίου και αποδεκτού» ηγέτη για το Ιράν, μετά την «άνευ όρων παράδοσή» του.

«Είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε για κατάσχεση του πετρελαίου του Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να συζητηθεί το ενδεχόμενο κατάσχεσης του πετρελαίου του Ιράν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ειδικότερα, ερωτηθείς σχετικά, ο Τραμπ είπε στο NBC, ότι δεν θέλει να συζητήσει προς το παρόν αν θα επιθυμούσε οι ΗΠΑ να κατασχέσουν ιρανικό πετρέλαιο, προσθέτοντας ωστόσο ότι «σίγουρα ο κόσμος το συζητάει».

Αναφέρθηκε επίσης στη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τον Ιανουάριο επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει και να αξιοποιήσει τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας. Σε ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη λάβει περισσότερα από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

«Αν κοιτάξετε τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Τραμπ στο NBC News. «Κάποιοι το έχουν σκεφτεί, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε γι’ αυτό».

Η ανάληψη ελέγχου σε μέρος της ιρανικής πετρελαϊκής παραγωγής θα μπορούσε να επιδεινώσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα. Περίπου το 80% των εξαγωγών ιρανικού αργού πετρελαίου κατευθύνεται στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και βασικό γεωπολιτικό αντίπαλο της Ουάσιγκτον.

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι το Σαββατοκύριακο, ως αντίδραση στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Το Ιράν είναι ο ένατος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 5% της παγκόσμιας παραγωγής.

