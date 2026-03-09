Προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν: Μπορεί να καταλάβω τα Στενά του Ορμούζ

Στροφή στη ρητορική του κάνει Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενώ μέχρι πρόσφατα άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο μιας μακρόχρονης σύγκρουσης, εμφανίζεται πλέον να υποστηρίζει ότι ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν εξελίσσεται «πολύ πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τη Δευτέρα με το CBS News από τη Φλόριντα, ο Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η σύγκρουση «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί». Όπως ανέφερε, «δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία. Οι πύραυλοί τους έχουν καταστραφεί. Τα drones τους ανατινάζονται παντού, ακόμη και στις εγκαταστάσεις όπου κατασκευάζονται».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι, από στρατιωτικής πλευράς, «δεν τους έχει μείνει τίποτα».

Αναφερόμενος στον Μποτζάμπε Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχεται τον πατέρα του στην ηγεσία του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν έχω κανένα μήνυμα για αυτόν. Κανένα, απολύτως», προσθέτοντας παράλληλα ότι έχει «κάποιον άλλον στο μυαλό» του για να ηγηθεί της χώρας.

Σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «μπορούν να κάνουν πολλά» για την περιοχή και προειδοποίησε την Ιράν να μην επιχειρήσει να εμποδίσει τη διέλευση πλοίων. «Έριξαν όσα πυρομαχικά είχαν και δεν είχαν και καλύτερα να μην δοκιμάσουν τίποτα “χαριτωμένο”, αλλιώς θα είναι το τέλος αυτής της χώρας… Αν κάνουν κάτι κακό, θα είναι το τέλος του Ιράν και δεν θα ξανακούσετε ποτέ το όνομά του», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον ανοικτά και υποστήριξε ότι πλοία έχουν ήδη εισέλθει στην περιοχή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθεί να «σκέφτεται να το καταλάβει».

Παράλληλα εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη της σύγκρουσης, παρότι αρχικά είχε εκτιμήσει ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει περίπου έναν μήνα. «Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε στο CBS News, επαναλαμβάνοντας ότι η σύγκρουση «σχεδόν έχει ολοκληρωθεί».

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Πολέμου σε ανάρτησή του στο X υποστήριζε ότι «μόλις αρχίσαμε να πολεμάμε» και ότι «δεν θα δείξουμε έλεος».

