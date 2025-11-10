Π. Κυριακόπουλος (Μοτοδυναμική ): Επενδύουμε με γνώση, τεχνολογία και βιωσιμότητα – Πιστεύουμε στην ηλεκτροκίνηση

Ο Πάρης Κυριακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, μιλά για την πορεία και τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου σε μια περίοδο ριζικών αλλαγών στην αγορά αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας και θαλάσσιου εξοπλισμού. Από το πιλοτικό εγχείρημα της FLIZZR, τη συνεργασία με την Toyota και τη στρατηγική είσοδο της NIO, έως τη δυναμική των Yamaha και Porsche, ο κ. Κυριακόπουλος σκιαγραφεί το όραμά του για βιώσιμη ανάπτυξη, τεχνολογική καινοτομία και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Συνέντευξη στην Μαρία Γεωργιάδου

Η FLIZZR είναι ένα νέο brand στο rent a car με διαφορετικό κοινό από την SIXT. Έχετε αναφέρει ότι δοκιμάσατε την δυναμική της πιλοτικά σε δύο τοποθεσίες. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες;

Το πείραμα αποδείχθηκε επιτυχημένο και γι’ αυτό αποφασίσαμε του χρόνου να προσθέσουμε και άλλα σημεία. Τα αποτελέσματα είναι θετικά, αλλά έχουμε ακόμη δουλειά. Όταν προσφέρεις μια διαφορετική υπηρεσία, πρέπει να αναλύσεις προσεκτικά όλα τα δεδομένα και να προσαρμοστείς ως εταιρεία, γιατί πρόκειται για διαφορετικό κανάλι και διαφορετικό πελάτη.

Η μεγαλύτερη προσαρμογή για εμάς είναι το κανάλι πώλησης. Η SIXT, ως premium μάρκα, έχει το πλεονέκτημα ότι οι πελάτες γνωρίζουν την υπηρεσία και κατανοούν ότι πληρώνουν για υψηλή ποιότητα. Η FLIZZR είναι πιο ανταγωνιστική, καθώς δραστηριοποιείται σε πλατφόρμες όπου ο καταναλωτής βλέπει δεκάδες επιλογές. Το ζητούμενο για εμάς είναι να μάθουμε πώς θα προσεγγίσουμε αυτό το κοινό και πώς θα κερδίζουμε μερίδιο αγοράς σε ένα περιβάλλον τόσο ανταγωνιστικό.

Το επόμενο βήμα, που θα γίνει μέσα στο επόμενο έτος, θα είναι ευρύτερο αλλά και πάλι πιλοτικό. Ενδιαφέρον έχει ότι η FLIZZR προσελκύει διαφορετικό κοινό ανά χώρα, για παράδειγμα, οι Ιταλοί αποτέλεσαν μεγάλο ποσοστό των πελατών, κάτι που μας εξέπληξε ευχάριστα. Φέτος, λοιπόν, θα αυξήσουμε τον στόλο και πιθανώς θα διπλασιάσουμε τα σημεία μας, ώστε να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει επιτυχία.

Οι βλέψεις σας για την Toyota;

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μέχρι σήμερα. Η Αθήνα είναι η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα και δεν έχουμε κρύψει ποτέ ότι μας ενδιαφέρει η Αττική. Ήδη όμως υπάρχουν αντιπρόσωποι στην Αττική, επομένως υπάρχουν δύο επιλογές: είτε να αναλάβουμε ένα υφιστάμενο σημείο από κάποιον που αποσύρεται, όπως κάναμε στην Πάτρα και στη Σύρο, είτε να ανοίξουμε νέο σημείο όπου δεν καλύπτεται σε συνεννόηση με την Toyota Hellas.

Σε βάθος δεκαετίας, θεωρώ ότι η αγορά θα ωριμάσει και θα συγκεντρωθεί γύρω από μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα. Σίγουρα θα υπάρξει ενοποίηση τόσο στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτου, όσο και δικύκλου. Με την Toyota έχουμε τοποθετηθεί στρατηγικά ώστε να ενοποιήσουμε το brand, στο οποίο πιστεύουμε ιδιαίτερα για την ελληνική αγορά.

Αναφορικά με τη NIO, πώς επιλέξατε το συγκεκριμένο brand;

Μελετήσαμε σε βάθος το τοπίο της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, το οποίο δεν έχει κρυσταλλοποιηθεί. Έχουμε μια εικόνα της σημερινής κατάστασης, σαφώς πιο ώριμη από ό,τι πριν πέντε χρόνια, αλλά σίγουρα το τοπίο του 2030 ή του 2035 θα είναι διαφορετικό.

Υπάρχουν πάνω από 120 κινεζικές μάρκες, ενώ στην Ελλάδα έχουμε ήδη 16. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η κινεζική αγορά είναι τεράστια και επιτρέπει στις εταιρείες να αποκτήσουν κλίμακα που καμία άλλη βιομηχανία δεν μπορεί να πετύχει σήμερα. Παράλληλα, η Κίνα έχει θέσει στρατηγικό στόχο να γίνει η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως έως το 2030 και είναι πιθανό να το καταφέρει.

Από την άλλη, μια στρατηγική που λειτουργεί στην Κίνα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχει επιτυχία στην Ευρώπη. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει χώρος για 120 brands εδώ. Εκτιμώ ότι το μελλοντικό μερίδιο των κινεζικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη θα κυμαίνεται μεταξύ 15% και 30%.

Στις παραδοσιακές χώρες παραγωγής, όπως η Γερμανία, η Γαλλία ή η Ιταλία, υπάρχει ισχυρό εθνικό συναίσθημα υπέρ των τοπικών μαρκών. Στην Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή, το κοινό είναι πιο δεκτικό σε νέες ασιατικές εταιρείες, όπως συνέβη παλαιότερα με τους Ιάπωνες και τους Κορεάτες. Τώρα, νομίζω, είναι η σειρά των Κινέζων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναζητούσαμε μια μάρκα που να ταιριάζει στη φιλοσοφία της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Η NIO ήταν πάντα στους στόχους μας και όταν ωρίμασαν οι συνθήκες, η συνεργασία έγινε πραγματικότητα.

Οι στόχοι και των δύο εταιρειών για τη βιώσιμη κινητικότητα συμβαδίζουν απόλυτα και το σύνθημα «Blue Sky Coming» εκφράζει πλήρως τη δική μας φιλοσοφία.

Είστε υπέρ της ηλεκτροκίνησης και γι’ αυτό επενδύετε στη ΝΙΟ;

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης, που συχνά υποτιμάται, είναι το πόσο καθαρότερη θα γίνει η ατμόσφαιρα μέσα στις πόλεις μας. Η μέρα που δεν θα αναπνέουμε καυσαέρια θα σηματοδοτήσει μια νέα ποιότητα ζωής. Το ίδιο ισχύει και για τη μείωση της ηχορύπανσης.

Μας αρέσει η φιλοσοφία, η τεχνολογία και το προϊόν της NIO. Έχουμε βρει μια ομάδα με την οποία συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά και σχεδιάζουμε σε βάθος χρόνου. Φυσικά, λαμβάνουμε υπόψη και το οικονομικό αποτέλεσμα και γι’ αυτό επενδύουμε σταδιακά, με ρυθμούς που αντιστοιχούν στη δυναμική της αγοράς κάθε χρόνο.

Η Porsche συνέχισε ανοδικά με μεγάλη ζήτηση στο Macan. Υπάρχει σχέδιο για περαιτέρω διεύρυνση του portfolio;

Το Macan ξεπέρασε ακόμη και τα πιο αισιόδοξα σενάριά μας, αποτελώντας το νούμερο ένα πολυτελές ηλεκτρικό SUV σε πωλήσεις. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα στην ηλεκτροκίνηση, και το ίδιο δείχνουν και οι πελάτες μας.

Η Porsche επένδυσε πολύ νωρίς στην ηλεκτροκίνηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η εντύπωση ότι κάνει «στροφή» προς τα συμβατικά μοντέλα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Ήταν απλώς μπροστά από την εποχή της και τώρα κάνει κάποιες προσαρμογές στο portfolio της. Θα κυκλοφορήσουν ορισμένα νέα βενζινοκίνητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σταματά η προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Η Porsche βλέπει ότι κάποιες αγορές δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, οπότε κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Στον τομέα των δικύκλων και της θαλάσσιας αγοράς, πώς πήγε η Yamaha; Υπήρξε κάμψη;

Η θαλάσσια αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται σε ύφεση. Στην Ελλάδα η πτώση είναι μικρότερη σε σχέση με χώρες όπως η Ρουμανία ή οι Σκανδιναβικές. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, σίγουρα ένας είναι ότι μετά την πανδημία υπήρξε μια «έκρηξη» ζήτησης γιατί όλος ο κόσμος είχε την τάση να είναι έξω. Στην Ελλάδα, επιπλέον, ενισχύθηκε η αγορά μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, οπότε τώρα βιώνουμε ουσιαστικά το «hangover του ΕΣΠΑ».

Ισχύει αυτό και για την Torqeedo;

Η Torqeedo είναι κάτι διαφορετικό. Πιστεύω πολύ στο brand και είμαι και ο ίδιος χρήστης. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο προϊόν, κυρίως για tender σκάφη, δηλαδή μικρές βοηθητικές λέμβους που καλύπτουν μικρές αποστάσεις. Θα πάει καλά, αλλά προς το παρόν το πλαίσιο της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ σε αυτόν τον τομέα είναι μικρό.

Η Yamaha μπήκε σε αυτή την αγορά και την αναλάβαμε εμείς, καθώς είναι το νούμερο ένα brand στις ηλεκτρικές εξωλέμβιες μηχανές, κάτι πολύ θετικό, αλλά όχι ικανό να αλλάξει ουσιαστικά τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.

Αναφορικά με τα δίκυκλα της Yamaha πώς πιστεύετε ότι θα κινηθεί η αγορά;

Το NMAX155, που μας έλειψε πέρσι, επιστρέφει και είναι εξαιρετικό. Θα μας βοηθήσει πολύ, γιατί πρόκειται για ένα δίκυκλο με μεγάλο εύρος ζήτησης στην Ελλάδα.

Σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα θα ήθελα να μου πείτε πώς κλείνει η χρονιά και πώς βλέπετε το 2026-2027;

Έχουμε ένα moderately αναπτυξιακό πλάνο, καθώς είχαμε έντονη οργανική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και τώρα πρέπει αυτή να αποτυπωθεί και στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό θα είναι το επίκεντρο της στρατηγικής μας για το 2026-2027. Πιστεύω ότι την επόμενη διετία οι δείκτες κερδοφορίας θα βελτιωθούν, εφόσον το οικονομικό περιβάλλον παραμείνει σταθερό.

Τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις επενδύσεις στο ESG

Επενδύουμε συστηματικά και αυτή την περίοδο εστιάζουμε έντονα στο E (Environment – Περιβάλλον). Εργαζόμαστε στις κατηγορίες Scope 1 και Scope 2, ενώ εξετάζουμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ανακύκλωση και να μειώσουμε τη χρήση νερού.

Στο θέμα της ενέργειας, σύντομα θα ανακοινώσουμε μια συνεργασία που θα μειώσει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα της εταιρείας, προσφέροντας διπλό όφελος, περιβαλλοντικό και οικονομικό. Ξεκινάμε επίσης και τη μέτρηση Scope 3, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των έμμεσων εκπομπών σε όλη την αλυσίδα αξίας.