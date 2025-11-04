ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Μοτοδυναμικής, Πάρης Κυριακόπουλος στην ενημέρωση αναλυτών για το εννεάμηνο του 2025 τόνισε ότι η εταιρεία επενδύει στις νέες δραστηριότητες ΝΙΟ, FLIZZR και Autodirect, γιατί βλέπει ότι θα έχουν θετικά αποτελέσματα στο μέλλον, γεγονός όμως που επηρεάζει αυτή την στιγμή το EBIT.

Ο CEO του Ομίλου, ανέλυσε πως πήγαν οι πωλήσεις το 9άμηνο και εξήγησε γιατί τα αποτελέσματα στην λειτουργική κερδοφορία δεν είναι ανάλογα. Διότι όπως είπε γίνονται επενδύσεις στην Toyota Autodirect και στο νέο brand NIO, ενώ παράλληλα μειώθηκαν και οι πωλήσεις οχημάτων της SIXT, προκειμένου να ενδυναμωθεί η νέα πλατφόρμα FLIZZR.

Αναλυτικότερα για τα οικονομικά αποτελέσματα ο κ. Κυριακόπουλος τόνισε ότι ο κύκλος εργασιών της Μοτοδυναμικής για το εννεάμηνο του 2025 ανήλθε σε 161,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,7% σε ετήσια βάση.

«Το κόστος δανεισμού έχει πέσει και είναι μέσα στους στόχους μας το net debt», είπε ο κ. Κυριακόπουλος και πρόσθεσε «κυνηγάμε να είναι σε μόχλευση ο στόλος για να έχουμε την ανάπτυξη που θέλουμε». Το CAPEX είναι αυξημένο και αυτό αποτελεί στρατηγική επιλογή της εταιρείας, ενώ όπως εξήγησε ο κ. Κυριακόπουλος η πώληση αυτοκινήτων της SIXT θα είναι περιορισμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς επιλέγουν τη διακράτηση μέρους του στόλου με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας FLIZZR το 2026. Να σημειώσουμε, ότι η FLIZZR φέτος ξεκίνησε πιλοτικά σε δύο τοποθεσίες και όπως ανέφερε ο κ. Κυριακόπουλος πήγε αρκετά καλά.

Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε και στα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου το μεικτό κέρδος ανήλθε στα 37,3 εκατ. ευρώ (+7,0%) και τα λειτουργικά κέρδη στα 17,1 εκατ. ευρώ (+1,1%). Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους επηρεάστηκε εν μέρει από τη συνεχιζόμενη πίεση στο μεικτό περιθώριο της Sixt και από τις αρχικές επενδύσεις στις νέες δραστηριότητες Toyota Autodirect και NIO.

«Οι καινούριες δραστηριότητες την λιανική αυτοκινήτου έχουν πιο μικρό περιθώριο κέρδους. Στην SIXT συνεχίζει η ομαλοποίηση του rent a car και διατηρούμε το μερίδιο αγοράς», είπε ο κ. Κυριακόπουλος, που επεσήμανε ότι παρά το κακό πρώτο τετράμηνο στην Σαντορίνη, το καλοκαίρι επέστρεψε στα ίδια επίπεδα και ανέκαμψε από την πρόωρη πτώση.

«Η Yamaha είχε μια ενδιαφέρουσα χρονιά και ατενίζουμε με αισιοδοξία την αγορά στο δίκυκλο», είπε ο κ. Κυριακόπουλος επισημαίνοντας όμως, ότι στο κομμάτι marine οι πωλήσεις στην Ρουμανία δεν είναι θετικές όπως στην Ελλάδα. «Κατά βάση γιατί έχει πέσει σημαντικά γενικότερα η αγορά του marine στη Ρουμανία», σημείωσε. Να υπενθυμίσουμε ότι οι πωλήσεις δίκυκλων και προϊόντων θαλάσσης (Yamaha) διαμορφώθηκαν στα 71,4 εκατ. ευρώ, με αύξηση 1,8%.

Τομέας αυτοκίνητο

Αναφορικά με τις πωλήσεις στο αυτοκίνητο ο CEO του Ομίλου τόνισε ότι η Toyota Autodirect και η NIO κάποια στιγμή θα έχουν το δικό τους κομμάτι στα γραφήματα… τουτέστιν αναμένει ότι μελλοντικά θα μπει δυνατά η ΝΙΟ στην ελληνική αγορά, ενώ δεν έκρυψε ότι επιθυμούν να βρουν σημείο στην Αττική για την Toyota Autodirect.

Η Porsche συνεχίζει να αναπτύσσεται και ειδικότερα τώρα που έρχεται στο τέλος του μήνα το νέο ηλεκτρικό Cayenne η διοίκηση αναμένει αυξημένες πωλήσεις στο κλείσιμο της χρονιάς.

Να θυμίσουμε ότι στα αποτελέσματα 9μήνου οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου ανήλθαν στα 46,5 εκατ. ευρώ, ενσωματώνοντας τις νέες δραστηριότητες, ενώ η οργανική ανάπτυξη (κλάδος Porsche) διαμορφώθηκε στο 17%. «Περίπου 6% είναι η οργανική ανάπτυξη και το υπόλοιπο ποσοστό είναι στην Πάτρα η Toyota», σημείωσε ο κ. Κυριακόπουλος.

Η δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων (Sixt) κατέγραψε έσοδα 43,4 εκατ. ευρώ, με αύξηση 7,1%. «Η σεζόν τον Οκτώβριο ήταν δραστήρια και βλέπουμε ότι επεκτείνεται. Φέτος θα έχουμε περιορισμένες πωλήσεις αυτοκινήτων γιατί επενδύουμε στην FLIZZR», είπε ο κ. Κυριακόπουλος

Ο κ. Κυριακόπουλος κατέληξε στο ότι βασική αποστολή του Ομίλου είναι να κάνουν τα brand που αντιπροσωπεύουν πρώτα στην καρδιά των καταναλωτών και υπογράμμισε ότι ενώ υπάρχουν σοβαρές δαπάνες ανάπτυξης δεν θα επηρεάσουν την μικτή κερδοφορία του Ομίλου.