A. Γεωργιάδης: Το ΠΑΣΟΚ επί Ανδρουλάκη μεταμορφώνεται σε κάτι πιο τοξικό - Το ΕΣΥ είναι καλύτερο παρά ποτέ

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη αποδοχή όταν οι μισθωτοί τα αντιληφθούν στα οικονομικά τους, επισημαίνει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στη συνέντευξή του στο Liberal και παραπέμπει στην κάλπη των εκλογών όπου θα κριθεί η κυβέρνηση.

«Το ΠΑΣΟΚ μεταμορφώνεται σε κάτι πιο τοξικό», υπογραμμίζει και χαρακτηρίζει «μη εφικτή υπό τις παρούσες συνθήκες μια μετεκλογική συνεργασία».

Συνέντευξη στη Λίδα Μπόλα

Κύριε Υπουργέ, βρεθήκατε πολλές φορές το προηγούμενο διάστημα στο επίκεντρο κριτικής, ακόμη και εντάσεων, για θέματα που αφορούν στην κατάσταση του Ε.Σ.Υ. Ακούσαμε και τον πρωθυπουργό να λέει από το βήμα της ΔΕΘ, «προτιμώ να ακούω τους γιατρούς και τους ασθενείς παρά την ντουντούκα των εργατοπατέρων». Υπάρχει τρόπος να εξομαλυνθεί το κλίμα και πρέπει να εξομαλυνθεί;

Το κλίμα είναι μια χαρά και δεν χρειάζεται καμία εξομάλυνση. Έχω πέσει θύμα μιας εικόνας που ανατροφοδοτείται μεταξύ μερικών συνδικαλιστών και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Πηγαίνω σε όλα τα νοσοκομεία, βλέπω όλους τους συλλόγους και τα σωματεία εργαζομένων, μιλάω κάθε φορά με όλους τους παριστάμενους. Δεν έχω πουθενά το παραμικρό πρόβλημα.

Εσείς στέκεστε σε ορισμένα νοσοκομεία όπου ορισμένοι συνδικαλιστές στήνουν ένα σόου στην είσοδο. Αυτό εμένα ούτε με αφορά ούτε εμποδίζει τη δουλειά μου και ούτε θα τους εμποδίσω να κάνουν το σόου τους. Εκείνοι θέλουν να φωνάξουν, εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά μου.

Εγώ δεν πάω στα νοσοκομεία για να τσακώνομαι. Πάω στα νοσοκομεία για να κάνω διάλογο με τους εργαζόμενους, να ακούω τα αιτήματα τους και όπου μπορώ να παρεμβαίνω. Π.χ. στο νοσοκομείο της Δράμας που έγινε η φασαρία και αποφάσισα τελικά να μην το επισκεφθώ, μόλις μια εβδομάδα αργότερα με προσκάλεσαν οι ίδιοι εργαζόμενοι να ξαναπάω, αναγνωρίζοντας το λάθος τους. Και πράγματι, προχθές ήμουν εκεί.

Ποια είναι τα έως τώρα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, που έχουν γίνει; Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία;

Δεν υπάρχει ούτε ένας δείκτης στατιστικών της υγείας αυτό τον ενάμισι χρόνο που είμαι ξανά Υπουργός Υγείας που να μην έχει πάει εξαιρετικά καλύτερα. Και δεν υπάρχει ούτε ένα νοσοκομείο που να επισκεφτήκαμε και να μην έχουμε πάρει έστω μια απόφαση επ' ωφελεία του νοσοκομείου.

Στο ένα νοσοκομείο μας ζητούν μαγνητικό τομογράφο τους πάμε μαγνητικό τομογράφο, στο άλλο νοσοκομείο μας ζητούν νοσηλευτές τους πάμε νοσηλευτές, στο άλλο νοσοκομείο μας ζητούν γιατρούς τους πάμε γιατρούς, στο άλλο νοσοκομείο μας ζητούν μια επιπλέον ανακαίνιση, τους κάνουμε μια επιπλέον ανακαίνιση. Σε όποιο νοσοκομείο με έχετε δει να πηγαίνω, σε όλα έχουμε λύσει κάποιο πρόβλημα.

Πιστεύετε ότι οι παρεμβάσεις αυτές έχουν βελτιώσει την κατάσταση σε βαθμό, που οι ασθενείς, οι οποίοι φθάνουν σε ένα νοσοκομείο, να αντιλαμβάνονται τη διαφορά;

Ναι, οι ασθενείς αντιλαμβάνονται πλήρως τη διαφορά. Το ακούω διαρκώς πια γύρω μου και σίγουρα το ακούτε και εσείς. Το ΕΣΥ σήμερα είναι καλύτερο παρά ποτέ.

Τα ΜΜΕ θέλουν να παρουσιάζουν μια άσχημη εικόνα για το ΕΣΥ γιατί αυτό είναι αν θέλετε και η κατεστημένη γνώμη που έχει ο Έλληνας για το ΕΣΥ. Είναι όμως μια άδικη εικόνα. Το ΕΣΥ άλλαξε, δεν είναι πια το ίδιο. Είναι ένας πολυδαίδαλος οργανισμός, που πάει όμως πάρα πολύ καλύτερα. Κτιριολογικά αναβαθμίζεται, ο ιατροτεχνολογικός του εξοπλισμός αλλάζει, προσλήψεις κάνουμε διαρκώς, χρήματα επιπλέον μας δίνει η Κυβέρνηση, πάμε πολύ καλύτερα. Πιστέψτε με!

Ποιο θα ιεραρχούσατε ως το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το Ε.Σ.Υ και πως σκοπεύετε να παρέμβετε; Κι επειδή, η υγεία ήταν ένα από τα «στοιχήματα» αυτής της κυβέρνησης, πόσο μπορεί να έχει αλλάξει, τελικά, έως το τέλος της τετραετίας; Μπορείτε να κερδίσετε αυτό το «στοίχημα»;

Το στοίχημα θα το κερδίσουμε, γιατί ήδη το κερδίζουμε. Βάλαμε συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. Πρώτον, να πέσει η αναμονή για χειρουργείο. Έχει πέσει κατά το μισό. Από 88.000 αναμονές άνω των 4 μηνών, είμαστε στις 31.000.

Δεύτερον, να βρίσκεις εύκολα ραντεβού με γιατρό. Το κάναμε ήδη με τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ και τα κέντρα υγείας και μέσω του 1566 βρίσκεις αμέσως γιατρό. Από 1η Οκτωβρίου θα βρίσκεις και σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Άρα, λύνουμε και το θέμα των ραντεβού και της αναμονής.

Τρίτον, να μειώσουμε το μέσο χρόνο αναμονής στις εφημερίες στα ΤΕΠ. Σήμερα που μιλάμε έχει πέσει 40%. Από τις 10 ώρες, πλέον βρισκόμαστε κάτω από τις 5,5 ώρες σε αναμονή κατά μέσο όρο.

Σας είπα, όλοι οι δείκτες πηγαίνουν καλύτερα. Αν θέλει κάποιος να βρει το ένα περιστατικό που θα περιμένει στην εφημερία 10 ώρες, θα το βρει. Κάποιο περιστατικό μπορεί να τύχει να περιμένει 10 ώρες είτε γιατί πρέπει να δει πολλούς γιατρούς, είτε γιατί χρειάζεται να κάνει και δεύτερη μαγνητική, είτε γιατί πρέπει να βγουν οι αιματολογικές εξετάσεις, είτε για τους Χ λόγους. Δεν είναι αυτή η εικόνα του ΕΣΥ όμως. Δεν κρίνεται το ΕΣΥ από το ένα περιστατικό.

Για να περάσουμε ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό, είμαστε στον απόηχο της ΔΕΘ και ήδη υπάρχουν τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα. Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τον αντίκτυπο που υπήρξε ή προσδοκάτε ότι θα υπάρξει περαιτέρω αποδοχή όταν οι εξαγγελίες γίνουν πράξη;

Είμαι απολύτως βέβαιος ότι, όταν ο μισθωτός και ο συνταξιούχος καταλάβουν την διαφορά στην τσέπη τους, τα μέτρα θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη αποδοχή. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής: Τα μέτρα που πήραμε, δεν τα πήραμε για τις δημοσκοπήσεις. Τα μέτρα τα πήραμε, γιατί τα θεωρούμε σωστά για τη χώρα.

Θεωρούμε σωστό να μειώσουμε τους φόρους, θεωρούμε σωστό να δώσουμε κίνητρα στους νέους να μπουν στην αγορά εργασίας, θεωρούμε σωστό να ενισχύσουμε αυτούς που δεν κάνουν παιδιά, θεωρούμε σωστό να αποκαταστήσουμε αδικίες στους συνταξιούχους. Σε κάποιες περιπτώσεις, θα μπορούσαμε να τα κάνουμε περισσότερο κατανοητά στον κόσμο, σε κάποιες περιπτώσεις όχι. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι σωστά.

Υπάρχει ο κίνδυνος τότε το αποτέλεσμα να είναι το αντίθετο;

Σας είπα, η στόχευση των μέτρων δεν είναι η δημοσκόπηση. Θα κριθούμε στις εκλογές, όταν έρθει η ώρα τους, σε δύο χρόνια.

Υπάρχει μια σκληρή γραμμή από την κυβέρνηση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Θα βλέπουμε όλο και πιο «σκληρό ροκ»;

Όχι, δεν υπάρχει σκληρή γραμμή από την κυβέρνηση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ένα ΠΑΣΟΚ που μεταμορφώνεται επί κυρίου Ανδρουλάκη ολοένα σε κάτι πιο τοξικό. Ο κύριος Μαργαρίτης προχθές είπε ότι το 70% που δεν μας ψηφίζει στις δημοσκοπήσεις μας μισεί. Φαντάζεστε μια Ελλάδα στα αλήθεια που το 70% μισεί το 30%; Ποια Ελλάδα θα ήταν αυτή;

Αυτό δεν το έχει πει ποτέ η Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ. Εγώ σας το λέω ευθέως: Δεν μισώ το ΠΑΣΟΚ, ούτε κανέναν ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ, ούτε κανέναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανέναν ψηφοφόρο του ΚΚΕ, δεν μισώ κανέναν συμπολίτη μου. Δημοκρατία έχουμε, ό,τι θέλει ο καθένας ψηφίζει. Είναι δικαίωμά του και υπερασπίζομαι το δικαίωμά του να ψηφίζει όποιο κόμμα θέλει.

Αλίμονο, εάν στην πολιτική μας καθημερινότητα βάλουμε το μίσος. Απορώ, πραγματικά, γιατί λέτε ότι η κυβέρνησή μας έχει σκληρή γραμμή.

Μήπως αυτό καταρρίπτει οποιαδήποτε «γέφυρα» θα μπορούσε να υπάρξει με την Χαριλάου Τρικούπη; Το λέω αυτό, διότι σήμερα, η ΝΔ είναι πολύ μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Μας ήδη σας απάντησα... Ποια γέφυρα με τη Χαριλάου Τρικούπη; Ο κύριος Ανδρουλάκης σε κάθε του συνέντευξη υβρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα στελέχη του λένε ότι μας μισούν. Εμείς γκρεμίζουμε τις γέφυρες;

Αν τελικά οι κάλπες δεν φέρουν το αποτέλεσμα που προσδοκά η κυβέρνηση, η επιλογή ποια θα έπρεπε να είναι; Νέες κάλπες ή αναζήτηση κυβερνητικών συνεργασιών;

Εάν το «μεγάλο αφεντικό» δεν επιλέξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, τα κόμματα με βάση τη σειρά κατάταξης που μας θα μας έχει ορίσει ο λαός θα πρέπει να επιδιώξουμε συνεργασίες. Αν με ρωτάτε αν θεωρώ εφικτή κάποια συνεργασία, όπως βλέπω σήμερα τα πράγματα, η αλήθεια είναι πως όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα πρέπει να προσπαθήσει να τις βρει, εφόσον ο λαός το επιθυμεί.

Θα το πω και το λέω πάντα: Αφεντικό στη χώρα είναι ο λαός. Δεν είναι κανένας από εμάς. Εμείς είμαστε προσωρινοί, ερχόμαστε και φεύγουμε. Κουμάντο κάνει ο λαός. Εάν ο λαός πει «θέλω κυβέρνηση συνεργασίας», εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να την πετύχουμε. Εάν δεν την πετύχουμε, θα έχουμε νέες εκλογές.

Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό, υπάρχει χώρος για ένα νέο κόμμα; Πχ από τον κ. Τσίπρα; Εσείς θα θέλατε να τον έχετε και πάλι ως πολιτικό σας αντίπαλο;

Έχω πει πολλές φορές ότι τον κύριο Τσίπρα τον θεωρώ μεγάλο πολιτικό ταλέντο, που σπατάλησε, όμως, το ταλέντο του χωρίς να πετύχει κάτι πραγματικά σπουδαίο, όπως θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει πετύχει.

Τώρα με ρωτάτε αν θα κάνει κόμμα, τι να σας πω; Μπορώ τώρα εγώ να σας πω θεωρητικά αν θα κάνει ή δεν θα κάνει; Στο κάτω-κάτω ο κύριος Τσίπρας δεν θα ρωτήσει εμένα, αν θα κάνει κόμμα, θα το αποφασίσει μόνος του. Αν το κάνει, καλώς να ορίσει. Δημοκρατία έχουμε, όλοι έχουν δικαίωμα στη φιλοδοξία.

Κλείνοντας θα ήθελα ένα σχόλιό σας για την δικαστική εξέλιξη που αφορά στους προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis.

Είναι μια ηθική δικαίωση αλλά δεν έχουμε τελειώσει. Τώρα ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Ξεκινούν οι αγωγές. Η καταδίκη τους, στο ποινικό σκέλος, έχει ανοίξει το δρόμο των αστικών αγωγών. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρει πάρα πολλά εκατομμύρια από την Αμερική, όπου ειρήσθω εν παρόδω εκεί δεν είπαν αυτά που είπαν στην Ελλάδα, άλλα είπαν στην Αμερική άλλα στην Ελλάδα, θα κληθούν τώρα να αποζημιώσουν όλους όσους συκοφάντησαν.

Ενδεχομένως με τις αγωγές να πιεστούν περισσότερο να αποκαλύψουν ποιος τους έβαλε. Γιατί εμένα στο τέλος της ημέρας δεν με νοιάζει ούτε η αποζημίωση ούτε η καταδίκη στη φυλακή. Εμένα με νοιάζει να μου πουν ποιος τους έβαλε και αυτό ακόμα δεν το είπαν.

Ευχαριστώ πολύ.

Κι εγώ σας ευχαριστώ.