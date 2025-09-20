Άδ. Γεωργιάδης: Τέλος η μιζέρια, το ΕΣΥ άλλαξε

«Τέλος η μιζέρια, το ΕΣΥ άλλαξε», ήταν το μήνυμα που έστειλε μέσω ανάρτησής του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την επίσκεψή του στο ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Ιάσμου στην Κομοτηνή.

«Χθες επισκέφθηκα το Κέντρο Υγείας Ιάσμου Κομοτηνής. Είναι άλλο ένα Κέντρο Υγείας που ανακατασκευάζουμε μετά από 30 χρόνια λειτουργίας, μέσω του ΤΑΑ με πάνω από 1.600.000€ δαπάνη. Γίνεται ολοκαίνουργιο. Εντυπωσιακό, ότι οι εργαζόμενοι του μου είπαν, ότι το προσωπικό, με τις νέες προσλήψεις που κάναμε επαρκεί και γενικά συνάντησα ένα εξαιρετικά καλό κλίμα. Δείτε τί δήλωσε on camera ένας από τους ιατρούς του και θα καταλάβετε. Τέλος η μιζέρια, το ΕΣΥ Άλλαξε!», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.