Πολλά γκολ στο Τσάμπιονς Λιγκ

Η Μπεσίκτας επιβλήθηκε 3-1 της Κοτσαέλισπορ χθες και επιβεβαίωσε το 1,75 στον «1+Ov 1,5». Επίσης, η Πόρτο πέρασε άνετα με 4-0 από την Αρούκα. Το «2+Ov 1,5» έδινε 1,70. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase για το Τσάμπιονς Λιγκ.



ΑΤΑΛΑΝΤΑ – ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ





Η Αταλάντα (Ιταλία) διασύρθηκε 4-0 στην Παρί Σεν Ζερμέν στην πρεμιέρα της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Αναμενόμενη η ήττα, καθώς η διαφορά δυναμικότητας ήταν μεγάλη. Η Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο) από την πλευρά της, διέλυσε 4-1 τη Μονακό! Τεράστια νίκη για την ομάδα του Τζόλη απέναντι σε μία ομάδα του ιδίου επιπέδου. Το Over θα ποντάρουμε στη μεταξύ τους αναμέτρηση, το οποίο έφεραν στις 2/2 συναντήσεις τους στη φάση των «32» της διοργάνωσης. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 3/4 Over εντός – εκτός και σκόραρε στα τελευταία έξι παιχνίδια στην έδρα της. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, έχει 3/4 μέσα – έξω και βρήκε δίχτυα στις 31/34 εξόδους!





ΑΤΛΕΤΙΚΟ – ΑΪΝΤΡΑΧΤ

Η Ατλέτικο (Ισπανία) έχασε 3-2 από τη Λίβερπουλ στην πρεμιέρα δεχόμενη το τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις, ενώ η Άιντραχτ (Γερμανία) διέλυσε 5-1 τη Γαλατασαράι παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Αμφότερες προέχονται από μεγαλειώδεις νίκες στα πρωταθλήματά τους, καθώς η μεν γηπεδούχος επικράτησε 5-2 της Ρεάλ Μαδρίτης, η δε φιλοξενούμενη 6-4 της Γκλάντμπαχ. Αναμένεται να προσφέρουν γκολ και θέαμα και στη μεταξύ τους αναμέτρηση και θα πάμε στο Over. Η Ατλέτικο μετράει 3/4 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης, έβαλε από δύο τέρματα και πάνω στα τελευταία τρία παιχνίδια στη βάση της. Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης από την άλλη, έχει μόνο Over μέχρι τώρα στη σεζόν (επτά το σύνολο)! Επιπλέον, πέτυχε τουλάχιστον τρία γκολ στα 6/7 ματς της εντός – εκτός, καθώς και στις 3/4 εξορμήσεις της!





ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 806 ΑΤΑΛΑΝΤΑ – ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ OVER 1,62

22.00 857 ΑΤΛΕΤΙΚΟ – ΑΪΝΤΡΑΧΤ OVER 1,58