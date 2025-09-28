Τριάδα με φαβορί, Over και Goal/Goal

To ρίσκο με τις 2 μεγάλες αποδόσεις από την Αγγλία και την Ιταλία δεν μας βγήκε το Σάββατο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε με 3-1 από την Μπρέντφορντ και η Γιουβέντους έμεινε στο 1-1 με την Αταλάντα.

Σήμερα ποντάρουμε σε 2 φαβορί μαζί με Over από την Ελλάδα και την Ισπανία και σε 1 Goal/Goal από τη Γερμανία.

Η ΑΕΚ άφησε τους πρώτους της βαθμούς (1-1) στη Λάρισα σε ένα ματς όπου προηγήθηκε, έχασε αρκετές ευκαιρίες και μπορούσε να κερδίσει. Στην Opap Arena είναι δυνατή και λογικά θα επιστρέψει στις νίκες κόντρα στον Βόλο. Ο «άσος» είναι χαμηλά και τον συνδυάζουμε με το Over 1,5. Οι 2 ήττες του Βόλου ήρθαν με σκορ 2-0, από τον Άρη και τον Ολυμπιακό.

Στην Bundesliga είναι αμφίρροπο το παιχνίδι της Κολωνίας με τη Στουτγκάρδη. Και οι 2 ομάδες είναι ικανές για τη νίκη και μπορούν να σκοράρουν. Η Κολωνία σκόραρε και στα 4 παιχνίδια της και προέρχεται από 3 σερί Goal/Goal. Η Στουτγκάρδη πέτυχε επίσης γκολ και στα 4 ματς πρωταθλήματος, ενώ στις 2 εξόδους της ηττήθηκε με 2-1 από την Ουνιόν Βερολίνου και την Φράιμπουργκ με 3-1. Πιθανό είναι το Goal/Goal.

Δυνατό φαβορί είναι στη La Liga η Μπαρτσελόνα κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μετά την χτεσινή ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης, με 5-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, έχει την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή. Βρίσκεται στο -2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης και με νίκη πάει στο +1. Χαμηλή είναι η απόδοση του «άσου» της και για να έχει αξία πρέπει να παιχτεί με το Over 2,5. Και οι 5 νίκες της Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα σημειώθηκαν με Over 2,5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

579 (17:00) ΑΕΚ-ΒΟΛΟΣ 1+OVER 1,5 1,40

615 (18:30) ΚΟΛΩΝΙΑ-ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ GOAL/GOAL 1,41

627 (19:30) ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ 1+OVER 2,5 1,61