Νίκη με Ov 1,5 για Μπεσίκτας

Η Παρί ισοφάρισε στο 88’ με πέναλτι χθες τη Νις στο τελικό 1-1 και επιβεβαιώθηκε το G/G του 1,56. Επίσης, πέρασε και το G/G στο ντέρμπι της Βιέννης, Ραπίντ – Αούστρια (1-3). Η απόδοση εδώ ήταν 1,70. Αυτό που δεν έγινε ήταν το Over στο Καμπανιακός – Ηρακλής (0-1). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Πορτογαλίας και την Α’ Τουρκίας.

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ – ΚΟΤΣΑΕΛΙΣΠΟΡ

Η Μπεσίκτας επέστρεψε στις επιτυχίες μεσοβδόμαδα κερδίζοντας 4-0 την Καϊσέρισπορ. Έχει σήμερα την ευκαιρία να πετύχει δεύτερη σερί νίκη για πρώτη φορά μετά από τα μέσα Αυγούστου, καθώς υποδέχεται την ουραγό του τουρκικού πρωταθλήματος Κοτσαέλισπορ. Η νεοφώτιστη δεν έχει γευτεί ακόμα τη χαρά της νίκης, καθώς μετράει 0-2-4 στις έξι αγωνιστικές που διεξήχθησαν μέχρι τώρα. Επίσης, έχασε και στις τρεις φετινές εξορμήσεις της. Στις τελευταίες δύο με Ov 1,5. Η γηπεδούχος κέρδισε και σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο τέρματα στα 2/3 ματς ανεξαρτήτως έδρας και στα 3/4 στο «σπίτι» της σε όλες τις διοργανώσεις. Ποντάρουμε τη νίκη της με Ov 1,5, διότι ο «1» είναι χαμηλότερος από το ψυχολογικό όριο του 1,50.

ΑΡΟΥΚΑ – ΠΟΡΤΟ

Η Πόρτο απέκτησε συγκάτοικο στην κορυφή την Σπόρτινγκ (κέρδισε 1-0 την Εστορίλ), ενώ την πλησίασε και η Μπενφίκα στο «-1» (επικράτησε 2-1 της Ζιλ Βιθέντε). Με «τρίποντο» απόψε θα παραμείνει ξανά μόνη πρώτη. Βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση έχοντας επτά σερί νίκες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Στις πέντε εξ αυτών σημείωσε τουλάχιστον δύο τέρματα. Το ίδιο έπραξε και στις 3/4 εξόδους ανεξαρτήτως αντιπάλου, καθώς και στις 2/4 επισκέψεις της στην Αρούκα. Η γηπεδούχος κέρδισε το ένα από τα τελευταία πέντε παιχνίδια της. Επίσης, στα δύο πιο πρόσφατα ματς στην έδρα της δέχτηκε από δύο τέρματα και πάνω. Συγκεκριμένα, έφερε 3-3 με τη Ρίο Άβε και έχασε 2-0 από την Κάσα Πία. Η Πόρτο είναι δύο κλάσεις ανώτερη από αυτές και μπορεί να πάρει το «τρίποντο» σε συνδυασμό με το Ov 1,5 γκολ στον αγώνα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 713 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ – ΚΟΤΣΑΕΛΙΣΠΟΡ 1+OV 1,5 1,75

22.00 731 ΑΡΟΥΚΑ – ΠΟΡΤΟ 2+OV 1,5 1,70