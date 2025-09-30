Φαβορί από το Champions League

H 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League ξεκινάει σήμερα με δυνατά φαβορί. Η Λίβερπουλ «προσγειώθηκε» με την ήττα 2-1 από την Κρίσταλ Πάλας και είναι πιθανό να βγάλει αντίδραση στο Champions League. Δυσκολεύτηκε στην πρεμιέρα αλλά κέρδισε στο τέλος με 3-2 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μπορεί να κάνει το 2 στα 2 στην Τουρκία κόντρα στη Γαλατασαράι η οποία γνώρισε τη συντριβή με 5-1, στην 1η αγωνιστική, από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Η Ίντερ ξεκίνησε το Champions League με τη νίκη 0-2 στο Άμστερνταμ κατά του Άγιαξ. Δικαίως έχει δοθεί ως φαβορί στο ματς της 2ης αγωνιστικής με τη Σλάβια Πράγας. Είναι δυνατή στο Μιλάνο και παίρνει τις νίκες. Λογικά θα κερδίσει και τη Σλάβια η οποία στην πρεμιέρα παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στην Μπόντο Γκλιμτ. Χαμηλή είναι η απόδοση του «άσου» της Ίντερ και για να αξίζει να παιχτεί πρέπει να παιχτεί μαζί με το Over 1,5. Δεν μένει συνήθως στο 1 γκολ η Ίντερ. Το Σάββατο κέρδισε με 0-2, στο πρωτάθλημα, την Κάλιαρι.

Η Μαρσέιγ βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και πέτυχε 2 σπουδαίες νίκες, την προηγούμενη εβδομάδα στο πρωτάθλημα, με 1-0 κατά της Παρί Σεν Ζερμέν και με 1-2 στο Στρασβούργο. Στο Champions League έχασε δύσκολα με 2-1 από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη μετά από πολύ καλή εμφάνιση. Μπορεί να πάρει τη νίκη στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της με τον Άγιαξ, ο οποίος στην πρεμιέρα ηττήθηκε με 0-2 από την Ίντερ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ





858 (22:00) ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2 1,61

859 (22:00) ΙΝΤΕΡ-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 1+OVER 1,5 1,48

860 (22:00) ΜΑΡΣΕΪΓ-ΑΓΙΑΞ 1 1,48