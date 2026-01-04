Επιλογές από την Premier League

Δεν πέρασαν οι χτεσινές επιλογές μας από τη Serie A. Η Τζένοα δεν κατάφερε να κερδίσει την Πίζα και παραχώρησε ισοπαλία με 1-1. Το Goal/Goal δεν έγινε στο Μπέργκαμο. Η Αταλάντα σκόραρε νωρίς και αυτό το γκολ ήταν αρκετό για να κερδίσει με 1-0 τη Ρόμα.

Οι σημερινές προτάσεις μας είναι από την Premier League. Ξεχωρίσαμε 2 «άσους».

Ο πρώτος είναι της Τότεναμ στο δύσκολο ματς με τη Σάντερλαντ. Βελτιωμένη αμυντικά είναι η Τότεναμ. Δεν δέχτηκε γκολ στις 2 πρόσφατες εξόδους της. Κέρδισε με 0-1 την Κρίσταλ Πάλας και ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Μπρέντφορντ. Στην έδρα της σκοράρει και μπορεί να κερδίσει την Σάντερλαντ, η οποία έφερε ισοπαλία με 0-0 κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι και διατήρησε το αήττητο στο γήπεδό της. Εκτός έδρας όμως δεν είναι το ίδιο δυνατή και η Τότεναμ αν θέλει να την πιάσει στη βαθμολογία πρέπει να πάρει τη νίκη.

Στο ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει την Τσέλσι. Μετά την ισοπαλία με 0-0 που έφερε στην έδρα της Σάντερλαντ έμεινε 7 βαθμούς πίσω από την Άρσεναλ η οποία χτες κέρδισε με 2-3 την Μπόρνμουθ. Η νίκη είναι μονόδρομος στο ντέρμπι με την Τσέλσι για να μειώσει και πάλι τη διαφορά από τους «κανονιέρηδες» στους 4 πόντους.

Η Τσέλσι βρίσκεται στην 5η θέση και έχει γίνει άνω κάτω μετά την ισοπαλία 2-2 με την Μπόρνμουθ. Ο προπονητής της Έντζο Μαρέσκα αποχώρησε επειδή σύμφωνα με δημοσιεύματα δεχόταν παρεμβάσεις στο έργο του. Υπηρεσιακός προπονητής στο σημερινό ματς θα είναι ο Καλούμ ΜακΦαρλέιν ενώ ως πιθανότερος διάδοχος εμφανίζεται να είναι ο Άγγλος τεχνικός του Στρασβούργου, Λίαμ Ροσένιορ. Το κλίμα δεν είναι καλό στην Τσέλσι και δύσκολα θα αποφύγει την ήττα στο ντέρμπι.



Η ΠΡΟΤΑΣΗ

367 (17:00) ΤΟΤΕΝΑΜ-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 1 1,85

407 (19:30) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΤΣΕΛΣΙ 1 1,60