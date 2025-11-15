Το Σαββατοκύριακο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να υποστηρίξει την παροχή στεγαστικών δανείων με διάρκεια 50 ετών, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης κρίσης στην προσιτότητα της στέγασης στη χώρα.

Σύμφωνα με το Investing, η πρόταση προκάλεσε αμέσως κριτική από οικονομολόγους, νομοθέτες και σχολιαστές των κοινωνικών μέσων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η παράταση της διάρκειας των δανείων δεν θα λύσει βαθύτερα προβλήματα, όπως η περιορισμένη προσφορά κατοικιών και το υψηλό κόστος δανεισμού.

Ο Μπιλ Παλτ, διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA), δήλωσε στο X ότι ένα 50ετές στεγαστικό δάνειο θα ήταν «μια πλήρης αλλαγή των κανόνων του παιχνιδιού» για τους αγοραστές κατοικιών. Η FHFA εποπτεύει τις Fannie Mae και Freddie Mac, τις κυβερνητικές οντότητες που αγοράζουν και εγγυώνται τα περισσότερα στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ.

Η 30ετής υποθήκη αποτελεί από καιρό χαρακτηριστικό γνώρισμα της αμερικανικής αγοράς κατοικιών, η οποία εισήχθη κατά την εποχή του New Deal για να βοηθήσει τις οικογένειες να αγοράσουν κατοικίες μέσω προβλέψιμης, μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης. Εκείνη την εποχή, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είχαν ως στόχο να ευθυγραμμίσουν τα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής με τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής των δανειοληπτών, όταν ο μέσος όρος προσδόκιμου ζωής των Αμερικανών ήταν 66 έτη.

Οι αναλυτές της UBS δήλωσαν ότι η προτεινόμενη 50ετής υποθήκη του Προέδρου Τραμπ θα μπορούσε να διαταράξει σημαντικά τη χρηματοδότηση της στέγασης στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι, ενώ μπορεί να βελτιώσει ελαφρώς τη μηνιαία προσιτότητα, θα έχει ως κόστος πολύ υψηλότερες πληρωμές τόκων κατά τη διάρκεια της ζωής και βραδύτερη συσσώρευση ιδίων κεφαλαίων.

Σε μια έκθεση με τίτλο «Πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός στεγαστικού δανείου 50 ετών», η UBS εκτίμησε ότι η παράταση της διάρκειας των δανείων από 30 σε 50 έτη, υποθέτοντας ένα επιτόκιο υψηλότερο κατά 50 μονάδες βάσης, θα μείωνε τις μηνιαίες πληρωμές για ένα σπίτι μέσης τιμής 420.000 δολαρίων κατά περίπου 119 δολάρια ή θα αύξανε την αγοραστική δύναμη του αγοραστή κατά περίπου 23.000 δολάρια.

Ωστόσο, οι αναλυτές της τράπεζας προειδοποίησαν ότι μια τέτοια παράταση «θα μπορούσε να διπλασιάσει το ποσό των τόκων που καταβάλλει ο αγοραστής για ένα σπίτι μέσης τιμής κατά τη διάρκεια του δανείου και να επιβραδύνει σημαντικά τη συσσώρευση καθαρής θέσης».