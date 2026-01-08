Στεγαστικά δάνεια: Η Ελλάδα μέσα στην πεντάδα των φθηνότερων χωρών της Ευρωζώνης 

Στην πεντάδα των φθηνότερων χωρών της Ευρωζώνης, όσον αφορά τα επιτόκια στεγαστικών δανείων βρέθηκε τον Νοέμβριο 2025 η Ελλάδα, καταγράφοντας σταθερή μείωση στο κόστος δανεισμού. Παράλληλα τον Νοέμβριο, για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2010, η πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια πέρασε σε θετικό πρόσημο.

Αναλυτικότερα, τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT) αναφορικά με το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων (σταθερό έως 5 χρόνια), κατατάσσουν την Ελλάδα στην πέμπτη θέση των φθηνότερων χωρών της Ευρωζώνης με επίδοση 3,04% έναντι 3,35% στην ευρωζώνη.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΚΤ από τις αρχές του 2025, η Ελλάδα έχει καλύψει σημαντικό έδαφος στη μείωση του κόστους δανεισμού στα στεγαστικά, δεδομένου ότι είχε ξεκινήσει στην ένατη θέση των φθηνότερων χωρών της Ευρωζώνης με μέσο επιτόκιο 3,44% (3,49% στην Ευρωζώνη) και έφτασε στην 5η.

Από τον Οκτώβριο 2023 (4,04%), αμέσως μετά την τελευταία αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, η μείωση του μέσου επιτοκίου στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε μια ποσοστιαία μονάδα.

Τον Νοέμβριο η Ελλάδα επέστρεψε σε θετική πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, κλείνοντας έτσι σταδιακά μια ακόμα αρνητική επίπτωση της βαθιάς δημοσιονομικής κρίσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η δωδεκάμηνη μεταβολή των στεγαστικών δανείων ανήλθε στο 0,4% τον Νοέμβριο 2025. Είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται θετική πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά, από τον Οκτώβριο του 2010.

Την πεντάδα των χωρών με τα φθηνότερα στεγαστικά δάνεια τον Νοέμβριο, απαρτίζουν σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ:

Μάλτα 1,79% Πορτογαλία 2,73% Κροατία 2,75% Κύπρος 2,85% Ελλάδα 3,04%.

Στον αντίποδα, στις πέντε ακριβότερες χώρες σε όρους στεγαστικών δανείων συγκαταλέγονται:

Λετονία 8,68% Εσθονία 7,04% Λιθουανία 4,74% Ολλανδία 3,70% Γερμανία και Βέλγιο 3,56%.

Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, τα στοιχεία της ΕΚΤ δείχνουν για τον Νοέμβριο, μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων (σταθερό έως 5 χρόνια) 3,46% στην Ιρλανδία, 3,41% στη Σλοβακία, 3,29% στην Ιταλία, 3,27% στο Λουξεμβούργο, 3,26% στην Αυστρία, 3,22%, στη Γαλλία, 3,21% στη Σλοβενία, 3,18% στην Ισπανία και 3,13% στη Φινλανδία.