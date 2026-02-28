Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι χτυπήθηκε από ιρανικά drones και εκκενώνεται (vid)



Το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα επίθεσης πριν λίγο, καθώς μετά το Ισραήλ, χτυπήθηκε και το Ντουμπάι.

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι εκκενώνεται καθώς πριν λίγο χτυπήθηκε από ιρανικά drones, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Footage from Dubai International Airport (DXB) shows the aftermath of what is being reported as an Iranian kamikaze drone attack. pic.twitter.com/dMnaW6qcmZ — GeoInsider (@InsiderGeo) February 28, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήγμα σημειώθηκε εντός του χώρου του αεροδρομίου σκορπίζοντας για ακόμη μία φορά τον πανικό, όπως είχε συμβεί νωρίτερα και στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στοιχεία για θύματα ή ζημιές.

Το αεροδρόμιο εκκενώθηκε άμεσα, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 τουλάχιστον τραυματισμένα άτομα.