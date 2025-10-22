Αν. Πανούσης (doValue): Πώς μπορούν να διατεθούν άμεσα 10.000 ακίνητα των servicers

Μύθο χαρακτήρισε την κριτική περί μη προώθησης των ακινήτων των servicers στην αγορά ο Διευθύνων Σύμβουλος της doValue, Αναστάσιος Πανούσης, υπογραμμίζοντας ότι περίπου 2.000 οικιστικά ακίνητα είναι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά.

Όπως σημείωσε οι services διαχειρίζονται μέσω των εταιριών ειδικού σκοπού που έχουν δημιουργήσει (REOCOs) περίπου 11.000 ακίνητα εκ των οποίων τα 7.000 είναι οικιστικά (60%).

Από αυτά, τόνισε ο κ. Πανούσης τα 2.000 μπορούν να βγουν στην αγορά. Παράλληλα αναφέρθηκε στα προβλήματα που εμποδίζουν τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων να προχωρήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Αναφορικά με το ενδιαφέρον επενδυτών:

Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από επενδυτές τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού για επένδυση σε ακίνητα ειδικά μικρά διαμερίσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φοιτητές, νέα ζευγάρια και Airbnb.

Παρόλο που η αγορά στην Ελλάδα έχει ανέβει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, οι τιμές είναι ακόμη χαμηλές ανά τμ σε σχέση με τις τιμές που βλέπουμε στις χώρες της Ευρώπης και άρα δημιουργεί ένα επενδυτικό προορισμό.

Σε αυτό βοηθάει και η αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται στην Ελλάδα για ακίνητα.

Είναι πολλοί διατεθειμένοι να αγοράσουν από πλειστηριασμούς και γενικότερα συμμετέχουν.

Αντιμετωπίζουν και οι επενδυτές τα ίδια προβλήματα για την ωρίμανση των ακινήτων που αντιμετωπίζουν και οι servicers.

Σε ό,τι αφορά τη δευτερογενή αγορά σημείωσε ότι είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο ωστόσο εκτίμησε ότι θα δούμε κάποια δειλά βήματα μέσα στο 2026.

Η doValue διαχειρίζεται ένα απόθεμα μέσω REO περίπου 1.700 ακινήτων εκ των οποίων τα 1.300 είναι οικιστικά και από αυτά τα 200 είναι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά.

«Έχουμε στο χαρτοφυλάκιό μας όλους τους τύπους ακινήτων αλλά κυρίως οικιστικά και μικρά επαγγελματικά. Εμείς σαν doValue διερευνούμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια μικρή πώληση μέσα στο 2026», υπογράμμισε.

Τα μεγάλα προβλήματα και οι λύσεις

Ο κ. Πανούσης ξεχώρισε δυο βασικά προβλήματα τα οποία εμποδίζουν τους servicers ώστε να κινηθούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Το υψηλό ποσοστό ανακοπών κατά των πλειστηριασμών που μπλοκάρουν τις πωλήσεις ακινήτων αναφέροντας ενδεικτικά ότι η εκδίκαση μιας ανακοπής μπορεί να φτάσει το 2033.

Το δεύτερο βασικό πρόβλημα είναι το μεγάλο χρονικό διάστημα ωρίμανσης (διόρθωση τεχνικών - νομικών αυθαιρεσιών ακινήτου) που απαιτεί τουλάχιστον 18 μήνες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της dοValue πρότεινε λύσεις σε τρία επίπεδα, εκτιμώντας ότι αν αυτό γίνει θα μπορούσαν να διατεθούν άμεσα 10.000 ακίνητα στην αγορά.

Συγκεκριμένα: