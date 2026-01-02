Βρετανία: «Φρένο» στις τιμές των ακινήτων τον Δεκέμβριο – Ηπιότερο το κλείσιμο του 2025

Με σημάδια κάμψης αποχαιρέτησε το 2025 η βρετανική αγορά ακινήτων, καθώς οι τιμές των κατοικιών κατέγραψαν απροσδόκητη πτώση τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nationwide Building Society, οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,4% σε μηνιαία βάση, οδηγώντας τον ετήσιο ρυθμό ανόδου στο 0,6%, το χαμηλότερο επίπεδο από την άνοιξη του 2024.

Οι οικονομολόγοι στη σχετική δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει μηνιαία αύξηση 0,1%, με αποτέλεσμα οι τιμές να είναι 1,2% υψηλότερες από ό,τι τον Δεκέμβριο του 2024, επιβραδύνοντας από την ετήσια αύξηση των τιμών 1,8% τον Νοέμβριο.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Nationwide, Ρόμπερτ Γκάρντνερ, δήλωσε ότι η επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού αύξησης αντανακλά εν μέρει τις ισχυρές αυξήσεις των τιμών τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς και την πτώση των τιμών τον Δεκέμβριο του 2025, και ότι ο αριθμός των εγκεκριμένων ενυπόθηκων δανείων παρέμεινε παρόμοιος με τα επίπεδα πριν από την πανδημία COVID-19.

«Με την αύξηση των τιμών να είναι πολύ χαμηλότερη από το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων και τη σταθερή μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, οι περιορισμοί στην οικονομική προσιτότητα μειώθηκαν κάπως, συμβάλλοντας στη στήριξη της ζήτησης των αγοραστών», πρόσθεσε.

Η Nationwide αναμένει ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών κατά 2-4% το 2026, πρόσθεσε.

Η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε το βασικό επιτόκιο από 4% σε 3,75% στις 18 Δεκεμβρίου, και οι χρηματοπιστωτικές αγορές αναμένουν μία ή δύο ακόμη μειώσεις κατά 0,25% το 2026.

Η μέση τιμή των ακινήτων το δ' τρίμηνο του 2025 ήταν 273.077 λίρες, αλλά κυμάνθηκε σε μεγάλο εύρος από 168.317 λίρες σε μεγάλο μέρος της βόρειας Αγγλίας έως 529.372 λίρες στο Λονδίνο, όπου αυξήθηκαν κατά 0,7%.

Η Βόρεια Ιρλανδία σημείωσε την ταχύτερη αύξηση των τιμών πέρυσι με 9,7% - αντανακλώντας την αύξηση των τιμών σε περιοχές πέρα από τα σύνορα στην Ιρλανδία - ενώ η πιο αδύναμη απόδοση παρατηρήθηκε στην ανατολική Αγγλία, όπου οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,8%.