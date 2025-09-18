Υποψήφια στα Διεθνή Βραβεία Όπερας 2025 η «Δύναμη του πεπρωμένου» της Λυρικής Σκηνής

Η παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, «Δύναμη του Πεπρωμένου», σε σκηνοθεσία Ροδούλας Γαϊτάνου, είναι υποψήφια στην κατηγορία «Νέα Παραγωγή» στα Διεθνή Βραβεία Όπερας 2025, η τελετή απονομής των οποίων θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στις 13 Νοεμβρίου 2025.

Η ψηφοφορία για το Βραβείο κοινού (Readers’ Award) –το μοναδικό βραβείο που αποφασίζεται από το κοινό– ξεκινά σήμερα, Πέμπτη, εδώ. Στην τελετή απονομής, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ, θα εμφανιστούν διεθνείς πρωταγωνιστές της όπερας, η Ορχήστρα, το Μπαλέτο, η Χορωδία και η Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε μουσική διεύθυνση Κωνσταντίνου Τερζάκη.

Η τελετή, την οποία θα παρουσιάσει ο γνωστός παρουσιαστής του BBC, Petroc Trelawny, θα μεταδοθεί ζωντανά και δωρεάν από τo OperaVision. Η διοργάνωση υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ.

International Opera Awards

Σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 2025, τα International Opera Awards ανακοινώνουν τη shortlist των υποψηφίων για τα βραβεία της φετινής χρονιάς. Τα International Opera Awards επιβραβεύουν τα εξαιρετικά οπερατικά ταλέντα από όλον τον κόσμο, γιορτάζοντας την πολυσχιδή και συνεργατική φύση της κορυφαίας αυτής μορφής τέχνης.

Ο θεσμός των International Opera Awards δημιουργήθηκε το 2012 από τον φιλάνθρωπο Harry Hyman, με στόχο την τόνωση και ανάδειξη του προφίλ της λυρικής τέχνης, αλλά και την αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας. Παράλληλα, η διοργάνωση συνδράμει στη συγκέντρωση πόρων για το Ίδρυμα Βραβείων Όπερας, το οποίο παρέχει υποτροφίες σε ανερχόμενους ταλαντούχους δημιουργούς και ερμηνευτές όπερας παγκοσμίως.

Οι φιναλίστ για τα φετινά Βραβεία εκπροσωπούν περισσότερες από 250 χώρες από πέντε ηπείρους, αναδεικνύοντας το αληθινά διεθνές πνεύμα της όπερας. Η shortlist με τους φετινούς υποψηφίους περιλαμβάνει κορυφαίους διεθνώς καλλιτέχνες, οργανισμούς και παραγωγές.

Από τους αρχιμουσικούς Alain Altinoglu, Edward Gardner και Susanna Mälkki έως τραγουδιστές όπως οι Elsa Dreisig, Véronique Gens, Asmik Grigorian, Sondra Radvanovsky, Reinoud van Mechelen, Huw Montague Rendall και άλλοι. Στη shortlist περιλαμβάνονται επίσης φεστιβάλ όπως, μεταξύ άλλων, του Ίνσμπρουκ και του St Luis, καθώς και λυρικά θέατρα όπως η Σκάλα του Μιλάνου, η Grand Opera του Χιούστον και η Όπερα της Ζυρίχης.

Στις νέες παραγωγές συναγωνίζονται, μεταξύ άλλων, η «Δύναμη του πεπρωμένου» από την Αθήνα, ο «Κάστωρ και Πολυδεύκης» από το Παρίσι, η «Σαλώμη» από τη Νέα Υόρκη, ενώ στην κατηγορία του Βραβείου για νέο έργο που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα περιλαμβάνονται έργα από το Τόκυο, το Βερολίνο, το Άμστερνταμ κ.α.

Από το ανέβασμα της όπερας «Η δύναμη του πεπρωμένου». Φωτ.: Γ. Αντώνογλου. Πηγή φωτ.: ΕΛΣ

Φέτος, για πρώτη φορά τα International Opera Awards εγκαινιάζουν την κατηγορία Μουσικό θέατρο, επιβραβεύοντας την πρακτική των λυρικών θεάτρων να παρουσιάζουν σπουδαία έργα αυτού του είδους. Έργα όπως τα «Fiddler on the Roof», «Gypsy», «Sunday in the Park with George» και «West Side Story» είναι αντίστοιχης κλίμακας με την όπερα και τις φωνητικές της απαιτήσεις. Η ενσωμάτωσή τους στον θεσμό των βραβείων έχει ως στόχο να τιμήσει τα αριστουργήματα αυτά του 20ού αιώνα, όπως κάνει εδώ και χρόνια με τα έργα του οπερατικού ρεπερτορίου.

Τη shortlist των φετινών υποψηφίων κατάρτησε μια υψηλού κύρους διεθνής επιτροπή κριτικών, στελεχών διοίκησης λυρικών θεάτρων, καθώς και καλλιτεχνών όπερας, με πρόεδρο τον John Allison, συντάκτη του Opera Magazine with Opera News, τον ιδρυτικό media partner των Βραβείων.

Βραβείο Κοινού

Επίσης, σήμερα, 18 Σεπτεμρβίου, ξεκινά η ψηφοφορία για το Βραβείο Κοινού – Opera Magazine with Opera News, τη μοναδική κατηγορία των International Opera Awards που θα αποφασιστεί από το κοινό. Οι φιναλίστ αυτής της κατηγορίας προέρχονται κυριολεκτικά από όλον τον κόσμο: από τη Μογγολία είναι ο βαρύτονος Amartuvshin Enkhbat, από τη Λετονία η μεσόφωνος Elīna Garanča και η υψίφωνος Marina Rebeka, από τον Καναδά η μεσόφωνος Wallis Giunta, από την Πολωνία ο σταρ κόντρα τενόρος Jakub Józef Orliński, από τη Μ. Βρετανία ο τενόρος Freddie De Tommaso, από την Αμερική η υψίφωνος Nadine Sierra και από την Ουκρανία ο τενόρος Bogdan Volkov.

Η ψηφοφορία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα (GMT) της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου 2025 και θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας, εδώ.

Στην τελετή απονομής θα ανακοινωθούν επίσης ειδικά βραβεία για τους τομείς: Leadership, Philanthropy και Lifetime Achievement.

Δημιουργία βραβείων

Η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει αναλάβει τη δημιουργία των φετινών –υψηλής συμβολικής αξίας– βραβείων, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τον πλούτο της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το σχέδιό τους βασίζεται σε ένα μοναδικό γλυπτό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού που βρέθηκε στις Κυκλάδες και απεικονίζει μια κομψή φιγούρα σε σχήμα βιολιού. Τα βραβεία έχουν κατασκευαστεί σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, όπου εκτίθενται τα πρωτότυπα αγαλματίδια. Κάθε αντίγραφο θα δημιουργηθεί από μάρμαρο στο οποίο θα επικολληθεί μια ειδικά προσαρμοσμένη πλακέτα για τα International Opera Awards.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της τελετής θα ανακοινωθούν σύντομα.

Αναλυτικά η λίστα των βραβείων και οι υποψηφιότητες

Κεντρική φωτ.: Η Αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Φωτ.: Α. Σιμόπουλος