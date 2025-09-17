Βιεννέζικα βαλς στο Ηρώδειο από την Wiener Johann Strauss Capelle

Διακόσια χρόνια συμπληρώνονται το 2025 από την γέννησή του Γιόχαν Στράους του νεότερου, και η Ορχήστρα που ίδρυσε η οικογένειά του και με την οποία παρουσίασε για πρώτη φορά όλα τα διάσημα βαλς του, εορτάζει την επέτειο αυτή και τιμά το Παγκόσμιο Έτος Στράους, μέσα από μία σειρά συναυλιών, αφιερωμένων στον βασιλιά του βαλς. Στο πλαίσιο αυτού και η συναυλία που θα δώσει η Wiener Johann Strauss Capelle στο Ηρώδειο, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025.

Την ημέρα αυτή, το ρωμαϊκό ωδείο θα «πλημμυρίσει» με τα βαλς, τις όλκες και τις μαζούρκες, όπως ακούγονταν στην αυτοκρατορική Βιέννη των Στράους, ενώ τα κομψότατα ζευγάρια των χορευτών θα στροβιλίζονται επί σκηνής. Πρόκειται για πάνω από 60 συντελεστές (μουσικούς, σολίστ, χορευτές και σοπράνο - τενόρους), μεταξύ αυτών συμμετέχουν κορυφαίοι χορευτές και σοπράνο της Όπερας της Βιέννης. Την Ορχήστρα διευθύνει ο Reiner Roos, η δε συναυλία τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Ελλάδα.

Wiener Johann Strauss-Capelle

Η «Wiener Johann Strauss-Capelle» είναι το μουσικό σύνολο που ίδρυσε η περίφημη μουσική δυναστεία των Στράους και συνόδευε τους Στράους σε όλη τους τη θριαμβευτική μουσική επέλαση από τη Βιέννη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Ορχήστρα ιδρύθηκε το 1827 από τον πατέρα Γιόχαν Στράους (τον Πατέρα των Βαλς), δύο χρόνια μετά τη γέννηση του γιού του. Το 1849 μετά τον θάνατο του πατέρα, ο γιός Γιόχαν Στράους κληρονόμησε την Ορχήστρα και ξεκίνησε την θριαμβευτική του πορεία που τον καθιέρωσε ως τον Βασιλιά του Βαλς. Με αυτή την ορχήστρα παρουσίασε για πρώτη φορά το διασημότερο βαλς όλων των εποχών, τον «Ωραίο Γαλάζιο Δούναβη», στις 15 Φεβρουαρίου του 1867. Η ορχήστρα επανιδρύθηκε το 1977, για να συνεχίσει αυτή τη σπουδαία παράδοση. Οι μουσικοί της Ορχήστρας με τα ίδια κόκκινα φράκα των προγόνων τους, συνεχίζουν να ερμηνεύουν τις αυθεντικές συνθέσεις των Στράους δημιουργώντας μια νέα ιστορία θριαμβευτικών παραστάσεων.

Η «Wiener Johann Strauss-Capelle» έχει δώσει πάνω από 8.000 επιτυχημένες παραστάσεις σε περίπου 60 χώρες. Μεταξύ αυτών, μερικές από τις σπουδαιότερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου: Suntory Hall Tokyo, Symphony Hall Osaka, Chicago Symphony Hall, Kennedy Center, Concert Hall Shanghaim κ.α. Λιγότερα μέλη της ορχήστρας δίνουν καθημερινά παραστάσεις στο διάσημο «Σπίτι των Στράους» στην Βιέννη.

Wiener Johann Strauss-Capelle, Βιεννέζικα Βαλς με την Ορχήστρα του Γιόχαν Στράους, Ηρώδειο, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 στις 21:00. Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται μεταξύ 20 και 130 ευρώ.