Συνθέσεις για πιάνο

Με τι θα παρομοιάζαμε κάθε μουσικό όργανο; Με ένα σώμα που αναμένει το αναγκαίο κάθε φορά άγγιγμα για να ξεδιπλωθεί ο ήχος που κρύβεται εντός του περιγράμματός του. Η απάντηση αυτή είναι μία από τις πολλές και εδράζεται στην υποκειμενικότητα.

Λαμβάνοντάς την εν λόγω απάντηση υπόψη, θα μπορούσε να λεχθεί ότι το πιάνο (με ουρά) ομοιάζει με μια ανθρώπινη ύπαρξη, ξαπλωμένη, και κάθε πλήκτρο που πατιέται ισοδυναμεί με ένα διαφορετικό χάδι. Αποτελούμενο – ως είθισται – από συνολικά 88 πλήκτρα (52 λευκά και 36 μαύρα), «εκφέρει» ίδιο αριθμό ήχων που με τη σειρά τους θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε 88 συνενώσεις συναισθηματικών καταστάσεων.

Το πιάνο παραμένει στάσιμο και αναμένει είτε το απαλό άγγιγμα είτε το επίμονο πάτημα παρακινούμενο από τις παρτιτούρες. Χρειάζεται φροντίδα καθημερινή – όπως και ο άνθρωπος που από άνθρωπο αγαπιέται – για την πορεία του προσώπου που παίζει πιάνο αλλά και την ευδαιμονία του κοινού που έχει βρεθεί σε μία αίθουσα για να ακούσει πιανιστικές συνθέσεις. «Αν δεν ασχοληθώ μια μέρα στο πιάνο θα το καταλάβω εγώ, αν δεν ασχοληθώ δυο μέρες θα το καταλάβουν οι φίλοι μου, αν δεν ασχοληθώ τρεις μέρες θα το καταλάβει όλος ο κόσμος», όπως είχε υπογραμμίσει ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν για το πιάνο, τον πρωταγωνιστή του κλασικού κόσμου.

Το πιάνο πρωταγωνιστεί επίσης το διήμερο 24 και 25 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οπότε και θα πραγματοποιηθούν φέτος οι Ημέρες Πιάνου. Tουλάχιστον 20 πιανίστες θα βρεθούν επί σκηνής ή στα φουαγιέ, από σόλο ρεσιτάλ και αφηγήσεις μέχρι πολυπιανιστικά σύνολα, με επιπλέον νεαρούς σολίστ να παρουσιάζονται ζωντανά στο κοινό. Το διήμερο συνδυάζει επίσης, παιχνίδι, αφήγηση, ταινία με ζωντανή μουσική.

Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουμε την βραβευμένη ταινία animation «Magic Piano» η οποία ξετυλίγει την ιστορία της μικρής Άννα και ενός παλιού πιάνο που μετατρέπεται σε αερόπλοιο. Επί σκηνής, ο Κάρολος Ζουγανέλης ερμηνεύει μουσική του Σοπέν, σε μία παράσταση που ενδείκνυται για παιδιά (από 6 ετών) και ενήλικες.

Στιγμιότυπο από το animation «Magic Piano». Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ξεχωρίζουμε, επίσης, το μουσικό σύνολο Piandaemonium, μια ορχήστρα πιάνων που δημιουργήθηκε πριν από 25 χρόνια, από μια αγαπημένη παρέα μουσικών. Σκοπός να καταπολεμηθεί η μοναχικότητα του πιανίστα και να επαναπροσδιοριστεί, σε ένα νέο πλαίσιο, ο παραδοσιακός πιανιστικός ήχος.

Σημειωτέον ότι στις φετινές Ημέρες Πιάνου κυριαρχούν συνθέσεις των Σοπέν, Στράους, Σούμπερτ, Προκόφιεφ, όπως προκύπτει από το παρακάτω αναλυτικό πρόγραμμα:

Χορηγός Piano Days: Τράπεζα Πειραιώς

Πληροφορίες για τους χώρους, τις ημέρες και ώρες των εκδηλώσεων, καθώς και για τις τιμές των εισιτηρίων, εδώ. Τηλέφωνο: 210 7282333

Κεντρική φωτ.: Το μουσικό σύνολο Piandaemonium. Φωτ.: Γιάννης Γούτμαν. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών