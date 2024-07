Δημοπρασία Sotheby's: Τιμή ρεκόρ 44,6 εκατ. δολάρια για το μεγαλύτερο απολίθωμα στεγόσαυρου

Στην τιμή ρεκόρ των 44,6 εκατ. δολαρίων δημοπρατήθηκε από τον Sotheby's στη Νέα Υόρκη το μεγαλύτερο και αρτιότερο απολίθωμα στεγόσαυρου που ανακαλύφθηκε ποτέ. Η τιμή για την οποία άλλαξε χέρια το καθιστά το ακριβότερο στο είδος του που διατέθηκε σε δημοπρασία. Ο λόγος για το σπάνιο εύρημα που ονομάστηκε «Apex», το οποίο είχε ανακαλυφθεί στο κτήμα του επαγγελματία κυνηγού απολιθωμάτων Τζέισον Κούπερ, κοντά την πόλη Ντάινοσορ («Δεινόσαυρος») στην κομητεία Μόφατ του Κολοράντο, τον Μάϊο του 2022.

