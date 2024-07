Barbie: Μία έκθεση, κούκλα!

Στον απόηχο της Barbiemania που έσπειρε η Μάργκοτ Ρόμπι στο ρόλο της πιο δημοφιλούς κούκλας, το Μουσείο Σχεδίου στο Λονδίνο της αφιερώνει μια έκθεση με τίτλο «Barbie: The Exhibition» (Μπάρμπι: Η Έκθεση»). Περισσότερες από 180 εκδοχές της διάσημης κούκλας και 250 αντικείμενα που σχετίζονται με την προώθησή του παιχνιδιού, συμπυκνώνουν μια χορταστική ιστορία της Μπάρμπι.

Μερικά από τα πιο συλλεκτικά εκθέματα, είναι μια Barbie του 1959. Πρόκειται για την πρώτη, σπάνια έκδοση που φορά ριγέ μαγιό, γνωστή στους συλλέκτες ως «Number 1 Barbie». Εξίσου εντυπωσιακό είναι και το μοναδικό μοντέλο μιας ομιλούσας κούκλας («Talking Barbie») του 1968, με φωνητικό μηχανισμό σε διάφανο κορμό.

H «Number 1 Barbie» (1959) @Mattel, Inc. Πηγή φωτ.: https://designmuseum.org/

Σε κεντρική θέση δεσπόζουν οι πιο δημοφιλείς κούκλες, όπως το «κορίτσι σέρφερ» («Sunset Malibu Barbie») από το 1971 και η «πρωτοποριακή», πίσω στο 1985, γυναίκα καριέρας («Barbie Day to Night»). Το ανεξάρτητο κορίτσι μπορούσε «να τα έχει όλα», το που σημαίνει καλή εμφάνιση, αλλά και μια ζηλευτή δουλειά. Το αφιέρωμα παρουσιάζει επίσης δύο εκδοχές της «Totally Hair Barbie» του 1992, της κούκλας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών χάρη στην εντυπωσιακή της κόμη (10 εκατομμύρια κούκλες πωλήθηκαν παγκοσμίως!).

Οι επιμελητές παρακολουθούν την εξέλιξη του «φαινομένου Barbie» όχι μόνο ως προς την εμφάνιση, αλλά και στον τρόπο ζωής που το παιχνίδι ενσαρκώνει, αντανακλώντας κοινωνικά στερεότυπα και ζητήματα διαφορετικότητας τα τελευταία 65 χρόνια παρουσίας της. Η επίδρασή της στην ποπ κουλτούρα ερευνάται στη μόδα, την τέχνη και τη μουσική, με πιο εμβληματικά τα εξώφυλλα της Vogue, τη συνεργασία της με τον Άντι Γουόρχολ και κατοπινά αφιερώματα από την Μπίλι Έλις και όχι μόνο.

A fascinating look at the very first Barbie commercial from 1959. This aired during popular American children’s programme The Mickey Mouse Club, which was sponsored by Mattel.​

It promoted both the doll and the range of outfits and accessories