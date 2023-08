Barbie: Το παιχνίδι που κατακτά την κινηματογραφική οθόνη

«Όλη η φιλοσοφία μου για την Barbie ήταν ότι μέσω της κούκλας, το κοριτσάκι μπορούσε να γίνει ό,τι ήθελε. Η Barbie αντιπροσώπευε πάντα το γεγονός ότι μια γυναίκα έχει επιλογές». Η φράση ανήκει στην Ρουθ Χάντλερ (1916-2002), δημιουργό της κούκλας Barbie, και ανατρέχουμε σε αυτή με αφορμή την τελευταία ταινία της Barbie που εξελίσσεται σε κινηματογραφικό φαινόμενο ξεπερνώντας το 1 δισ. δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως στις πρώτες 17 ημέρες κυκλοφορία της, προκαλώντας «κύμα χωρισμών» ανάμεσα σε ζευγάρια, και παροτρύνοντας τα ζευγάρια που ετοιμάζονται να γίνουν γονείς, να προσθέτουν τα ονόματα των δημοφιλών ηρώων της ταινίας –Barbie και Ken– στη λίστα με τα αγαπημένα τους για να τα δώσουν στα παιδιά τους.

Ασφαλώς, η ταινία «Barbie», παραγωγής Warner Bros. Pictures, δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη σκηνοθεσία από την Γκρέτα Γκέργουιγκ ή ερμηνεία από την Μάργκοτ Ρόμπι στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ώστε να μπορεί κινηματογραφικά να δικαιολογηθεί το εισπρακτικό ποσό.

Πρόκειται για μια ταινία βουτηγμένη στο ροζ χρώμα, με ορισμένες δόσεις χιούμορ και ελάχιστα στοιχεία μιούζικαλ που εν μέρει δημιουργούν εύθυμη διάθεση δίχως να περάσουν κάποιο μήνυμα που το κινηματογραφικό κοινό δεν έχει ήδη υπ όψιν. Ενίοτε δε, υπάρχουν στοιχεία που παραπέμπουν στη νοσταλγία των παιδικών χρόνων και του παιχνιδιού που είχαν τα κορίτσια –για όσα είχαν ή έπαιζαν με την κούκλα Barbie.

Από την ταινία «Barbie» (2023). Πηγή φωτ.: Twitter / Jackson Hinkle

Έχοντας παρακολουθήσει τις περίπου 40 ταινίες κινουμένων σχεδίων της σειράς Barbie – αρχής γενομένης από την πρώτη ταινία «Η Barbie και οι Rockers: Από αυτόν τον κόσμο» (1987) – συνοδευόμενες με franchise της κούκλας και των αξεσουάρ της, μπορούμε να εντοπίσουμε κοινά στοιχεία ως προς την πλοκή. Η Barbie ηρωΐδα που έρχεται αντιμέτωπη με περιπέτειες, το αγόρι-σύντροφος που ενώ προθυμοποιείται να τη βοηθήσει στην πορεία έχει τις δικές του ασχολίες και εν τέλει η Barbie τα καταφέρνει μόνη της, περνά στο κοινό υπαρξιακές και φεμινιστικές ανησυχίες.

Έχοντας μελετήσει τις προηγούμενες ταινίες Barbie, εντοπίζουμε ότι εκείνη της Γκέργουιγκ καθίσταται σύγχρονη παρά το παραμυθένιο κόσμο που ενέχει, στο γεγονός ότι αφενός δεν είναι ταινία κινουμένων σχεδίων, αφετέρου θέτει απευθείας τη δύσκολη καθημερινότητα των γυναικών που έχουν πολλούς ρόλους.

Ένα σημείο το οποίο ξεχωρίζουμε είναι η αφύπνιση των γυναικών – που όλες στην ταινία ονομάζονται Barbie – απέναντι σε ένα καθεστώς πατριαρχίας και τους πολλαπλούς ρόλους που έχουν κληθεί να θέσουν επιτυχημένα εις πέρας, βαπτίζοντας δύναμη την – θεωρούμενη από το ευρύ κοινό – «αδυναμία» τους να «σπάσουν» και να δακρύσουν λόγω πίεσης που έχουν επωμιστεί.

Το happy end που είθιστο να βλέπουμε στις υπόλοιπες ταινίες της σειράς Barbie, στην περίπτωση της Γκέργκουιγκ αφορά αποκλειστικά τις επιθυμίες της Barbie – διαχωρίζοντας τη σχέση της από τον Ken και καταλήγοντας σε έναν κόσμο όπου μπορεί να βιώσει έντονες συγκινήσεις διότι θα είναι άνθρωπος και όχι μία κούκλα-στερεότυπο· θα μπορεί πλέον να βιώνει τη φθορά του χρόνου πάνω της δίχως να φοβάται γι’ αυτήν.

Το τελευταίο θα μπορούσε να είναι και ένα σχόλιο για τις ψέξεις που έχει κατά καιρούς λάβει η αμερικανική πολυεθνική βιομηχανία παιχνιδιών, Mattel, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της κούκλας και το πρότυπο που προβάλει. Για να φτάσουμε όμως εκεί, αξίζει να αναφερθούμε στο χρονικό δημιουργίας της κούκλας και πώς η κατασκευής της συνδέεται με τη φράση της δημιουργού της.

Ξεκίνησε ως ένα παιχνίδι ρόλων και μελλοντικών ονείρων των κοριτσιών. Η Ρουθ Χάντλερ, σύζυγος του Έλλιοτ Χάντλερ, ενός εκ των ιδρυτών της Mattel, εμπνεύστηκε την Barbie όταν παρακολουθούσε την μικρή κόρη της, Μπάρμπαρα, να παίζει με χάρτινες κούκλες. Κάθε που εκείνη και οι φίλες της έπαιζαν με τις κούκλες, συνήθιζαν να τις δίνουν εφηβικούς και ενήλικους ρόλους· φαντάζονταν τους εαυτούς τους ως έφηβες και αργότερα ως ενήλικες με καριέρα.

Η Ρουθ και ο Έλλιοτ Χάντλερ ποζάρουν μπροστά από τα παιχνίδια που έχουν κατασκευάσει. 9 Απριλίου 1951. Πηγή φωτ.: ΑΡ/ Uncredited

Η Χάντλερ αναγνώρισε ότι το να «πειραματίζεται» για το μέλλον από μια ασφαλή χρονική απόσταση, προσποιούμενη ρόλους, ήταν σημαντικό για να μεγαλώσει. Έτσι σκέφτηκε ότι θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον αν έφτιαχνε μία ενήλικη κούκλα-παιχνίδι για μικρά κορίτσια.

Το 1956 είδε στην Ελβετία την Bild-Lilly, μια κούκλα φτιαγμένη από πλαστικό, ύψους 29,5 εκ., που έμοιαζε με τη Γαλλίδα ηθοποιό Μπριζίτ Μπαρντό. Η κούκλα «χαριζόταν» με ένα κουτί πούρα, καθώς στόχευσε στην προσέλκυση του ανδρικού αγοραστικού κοινού, το οποίο θα την τοποθετούσε ως διακοσμητικό στο γραφείο του.

Η Ρουθ αγόρασε τρεις κούκλες Lilly και επέστρεψε στην Αμερική. Τρία χρόνια αργότερα (1959), η κούκλα Barbie πρωτοκυκλοφόρησε από την Mattel στην έκθεση παιχνιδιού της Νέας Υόρκης. Το πλήρες όνομά του παιχνιδιού ήταν Barbara Millicent Roberts, από το όνομα της κόρης της κατασκευάστριας. Το ύψος της κούκλας αντιστοιχούσε στο ένα έκτο περίπου του φυσικού μεγέθους, και ήταν κατασκευασμένη από γιαπωνέζικο βινύλιο.

Μία από τις πρώτες κούκλες Barbie της Ρουθ Χάντλερ. Πηγή φωτ.: AP /Andrew Harnik

Η δημοτικότητα της κούκλας με τα χρυσά μαλλιά απέφερε μεγάλα ποσοστά κέρδους. Προκειμένου να τα διατηρήσουν αλλά και να τα αυξήσουν, οι κατασκευαστές της επιμελούνταν και προέβαλαν κάθε λεπτομέρεια που την έκανε μοναδική. Το 1964 η Barbie κυκλοφόρησε με συνθετικά ματόκλαδα, μεγαλύτερα μάτια και πιο μακριά μαλλιά. Συνέχισε να αλλάζει συνεχώς φυσιογνωμία και μακιγιάζ, και να προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

