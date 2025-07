Ραντεβού για σινεμά τον Σεπτέμβριο στη Δράμα

Τι είναι αυτό που μας κάνει να διαφέρουμε από τα υπόλοιπα ανθρώπινα όντα; Η ματιά μας, ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε τον κόσμο μας, τον περιβάλλοντα χώρο μας, το φίλτρο με το οποίο «ζυγίζουμε» τους ανθρώπους αλλά και εκλαμβάνουμε όσα ξετυλίγει ο κινηματογράφος. Η ματιά του σκηνοθέτη πίσω από την κάμερα που καταγράφει, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη και «συναντιέται» με το βλέμμα του θεατή.

Ως πρωταρχικό «εργαλείο» ανάγνωσης, ο οφθαλμός, δεν θα μπορούσε παρά να «συστήνει» κινηματογραφικά φεστιβάλ, πρωταγωνιστώντας στην οπτική τους ταυτότητα. Μεταξύ άλλων, το είχαμε συναντήσει στα πόστερ του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Νοέμβριος 2023), φέτος, πρωταγωνιστεί στο 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα μεταξύ 8 και 14 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα προβληθούν συνολικά 151 ταινίες μικρού μήκους σε όλα τα διαγωνιστικά του τμήματα.

Αντλώντας τη δύναμή της από τη γεωμετρία, η οπτική ταυτότητα του Φεστιβάλ –υπό την υπογραφή του designer Κωνσταντίνου Παυλίδη, με έδρα τη Δράμα– περιλαμβάνει στο κέντρο της ένα μάτι το οποίο λειτουργεί ως ένα κάλεσμα προς τον θεατή, τον οδηγεί να στρέψει το βλέμμα στο σινεμά, να παρατηρήσει, να νιώσει και να εμπλακεί. Οι γεωμετρικές φόρμες, απλές και με έντονα χρώματα, συνθέτουν ένα ευέλικτο οπτικό σύστημα, το οποίο έχει την ιδιότητα της αναδιάταξης και της ανασύνθεσης. Τα σχεδιαστικά στοιχεία μετατοπίζονται και αλλάζουν θέση. Όπως οι ταινίες, οι ήρωες τους και οι ιστορίες τους. Ομοίως και το Φεστιβάλ Δράμας.

«Ο κινηματογράφος από τη γέννηση του είχε πάντα μια οργανική σχέση με την αλλαγή. Σαν το ίδιο το μέσο, το οποίο βασίζεται στην εναλλαγή εικόνων, να είναι προορισμένο συνεχώς να αλλάζει και να εξελίσσεται. Από το ασπρόμαυρο στο έγχρωμο, από το βωβό στον ήχο, από την σκοτεινή αίθουσα σε κινητά τηλέφωνα, οι ταινίες παραμένουν κομμάτι της ζωής μας όχι μόνο παρά τις αλλαγές, αλλά ίσως και λόγω αυτών.

»Αντίστοιχα κι ένα Φεστιβάλ Κινηματογράφου οφείλει να αλλάζει, να δοκιμάζεται, να αμφισβητεί και να διερευνά τρόπους να εξελίσσεται και πάντα να παραμένει επίκαιρο. […] Το Φεστιβάλ Δράμας αλλάζει. Αλλά παραμένει σταθερό στον πυρήνα του: την ανάδειξη της δημιουργικότητας, της ελευθερίας, της πολυφωνίας και της φλόγας της μικρού μήκους ταινίας. Μιας φλόγας που, παρά τις εναλλαγές προσώπων και συνθηκών, δεν έσβησε ποτέ. Την κρατούν ζωντανή οι νέοι κινηματογραφιστές με το ταλέντο τους, το πάθος τους και τη δίψα για δημιουργία», όπως σημείωσε –μεταξύ άλλων– ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας, Γιώργος Αγγελόπουλος, κατά τη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στην ταράτσα του θερινού κινηματογράφου «Λαΐς» για την παρουσίαση της φετινής οπτικής ταυτότητας και του σποτ του Φεστιβάλ. Ανακοινώνοντας, επίσης, τις ελληνικές συμμετοχές στα διαγωνιστικά προγράμματα (Εθνικό, Εθνικό Σπουδαστικό, Διεθνές Διαγωνιστικό, Διεθνές Σπουδαστικό, Animation, Short & Green και KIDDO) της 48ης διοργάνωσης του DISFF.

Από τις συνολικά 151 ταινίες μικρού μήκους που θα προβάλλει το DISFF σε όλα τα διαγωνιστικά του τμήματα, οι 35 ταινίες θα διαγωνιστούν στο επίσημο ελληνικό πρόγραμμα και 24 στο ελληνικό σπουδαστικό – οι περισσότερες σε παγκόσμια πρεμιέρα. Ενώ, συνολικά υποβλήθηκαν 3714 ταινίες απ’ όλον τον κόσμο.

Πηγή φωτ.: Facebook/ Drama International Short Film Festival - Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας

Επ’ ευκαιρία συμπλήρωσης, το 2025, των 30 χρόνων από τη διεθνοποίηση του Φεστιβάλ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα αφιέρωμα με ταινίες που απέσπασαν το Grand Prix του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος, όλα αυτά τα χρόνια. Ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς αυτής της δημιουργικής πορείας, υπήρξε η μικρού μήκους ταινία «Next Floor» (2008) του –διάσημου σήμερα– Γαλλοκαναδού δημιουργού Ντενί Βιλνέβ, σκηνοθέτη του «Dune» και της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ. Η ταινία του Βιλνέβ απέσπασε το 2008 το Grand Prix καλύτερης μικρού μήκους ταινίας στο DISFF, επιβεβαιώνοντας ότι το Φεστιβάλ Δράμας κάθε χρόνο μας συστήνει τους δημιουργούς που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2023, οι ταινίες που αποσπούν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ κάθε Σεπτέμβριο, εξασφαλίζουν αυτόματα το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ. Η σύνδεση με τα Βραβεία της Ακαδημίας έδωσε στο DISFF την επιπλέον ώθηση που χρειάζεται για να επιτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ρόλο του.

Οι συμμετοχές στα διαγωνιστικά τμήματα του DISFF

Εκτός από τις προβολές ταινιών, το DISFF περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πλούσιες δράσεις του Short Film Hub, το οποίο υποστηρίζεται από το CREATIVE EUROPE. Καθημερινά θα πραγματοποιούνται one-to-one συναντήσεις μεταξύ σκηνοθετών, σεναριογράφων και παραγωγών και επαγγελματιών του χώρου, ανοιχτές συζητήσεις, panels και roundtables.

Από το πρόγραμμα του Φεστιβάλ δεν θα απουσίαζε το καθιερωμένο διεθνές Pitching Lab, συγκεντρώνοντας τις δέκα καλύτερες προτάσεις (σχέδια σεναρίων) από όλον τον κόσμο. Τα ελληνικά σχέδια που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν φέρουν τους τίτλους «Aσκός» (σενάριο: Φοίβος Ήμελλος), «Αs if Ι had you next to me» (σενάριο: Δέσποινα Λάδη) και «Mom is alive» (σενάριο: Ισαβέλλα Αϊβαλιώτη), και η ελληνική συμπαραγωγή (Ηνωμένο Βασίλειο/ Η.Π.Α./ Ελλάδα) είναι η «EO1» (σενάριο: Ruby Mastrodimos). Το αναλυτικό πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων του φεστιβάλ θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο.