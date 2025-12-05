Ραντεβού για σινεμά στο CineFIX

Το CineFIX, ο κινηματογράφος του ΕΜΣΤ, επιστρέφει με χειμερινή διάθεση στην Αίθουσα Προβολών, στο μεσοπάτωμα του Μουσείου, και προσκαλεί το κοινό σε μια νέα σειρά προβολών ταινιών, βίντεο και οπτικοακουστικών έργων στο πλαίσιο της έκθεσης «Why Look at Animals? Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή».



Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 20:00 το CineFIX παρουσιάζει σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας μια κινηματογραφική βραδιά με πέντε νέες προβολές μικρού μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό: «Accidental Animals» (2024) των Leila Fatima Keita & Felix Klee, «Noi» (2025) του Neritan Zinxhiria (βραβείο Χρυσός Διόνυσος 2025), «We Used to Be Friends / Der Mensch, mein Freund» (2024) των Lena Dandanelle, Carolin Kubut & Lea Majer, Should Virtual Petz Die? (2025) του Carlo Galbiati και Skin on Skin (2025) του Simon Schneckenburger.

Το πρόγραμμα επιχειρεί να ανατρέψει την κυρίαρχη και περιοριστική θεώρηση των ζώων ως «προϊόντων» ή «κατοικιδίων» και να αναδείξει την αξία τους ως όντων με ενσυναίσθηση, νοημοσύνη και δικαίωμα στη ζωή.



Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 17:00 το CineFIX παρουσιάζει την ταινία «EO» (2022) του Jerzy Skolimowski – νικητή του Βραβείου της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών εκείνη τη χρονιά – ένα δυνατό και ποιητικό δράμα που αφηγείται τη ζωή ενός γαϊδουριού, ταξιδεύοντας από τσίρκο στην Πολωνία έως την ύπαιθρο της Ευρώπης. Η ταινία δίνει φωνή στην εμπειρία ενός ζώου, φέρνοντας στο προσκήνιο την ευπάθεια, τις πληγές αλλά και την αξιοπρέπεια της μη-ανθρώπινης ζωής.



Ακόμα, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 20:00 το ΕΜΣΤ υποδέχεται το φάντασμα των Χριστουγέννων σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη από τη μαγεία της γιορτής και του βουβού κινηματογράφου. Στο μεσοπάτωμα του μουσείου θα προβληθούν Χριστουγεννιάτικες ταινίες των αρχών του 20ου αιώνα με ζεστό κρασί, ζεστή ατμόσφαιρα και παρεΐστικη διάθεση.

Εισιτήρια εδώ.